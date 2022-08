A Xiaomi tem apostado de forma muito forte na Europa, em especial no mercado dos smartphones. Aproveitando um espaço deixado pela concorrência, soube aproveitar e crescer de forma única, ameaçando marcas já estabelecidas.

Com uma luta silenciosa com a Apple, a Xiaomi tem tentado ganhar esse espaço e assumir-se como número 2. Esse cenário voltou a acontecer e a marca chinesa é novamente a segunda colocada no difícil mercado europeu.

Foi a própria Xiaomi que revelou esta informação importante referente ao mercado da Europa. Na sua apresentação de resultados do segundo trimestre de 2022, a marca revelou que está novamente na segunda posição neste território, tendo ultrapassado a sua concorrente direta, a Apple.

Os dados apresentados são importantes e mostram que esta segunda posição foi conseguida com os 21,7% de todas as vendas de smartphones na Europa. Com este valor, a empresa chinesa controla já mais de um quinto do mercado europeu e garante que 1 em cada 5 smartphones vendidos têm a sua marca.

Além deste lugar na Europa, a Xiaomi ocupa ainda uma das 3 primeiras posições em 55 mercados a nível global e é também uma das 5 principais marcas noutros 67 países. Os seus números mostram ainda que houve um crescimento notável na Europa, Médio Oriente, América Latina, Sudeste Asiático e África.

Com estes números, a Xiaomi garante muito mais do que a ultrapassagem à Apple. Há ainda os resultados financeiros que cresceram e que neste trimestre se situam nos 4,967 mil milhões de euros, tudo isto conseguido fora do seu mercado principal, a China.

Estes é um valor importante que deve ser contextualizado para se perceber o impacto que tem na empresa. A receita conseguida na Europa e outros mercados fora da China representa 48,4% da receita total, mostrando que a Xiaomi depende cada vez menos do seu país de origem.

O foco da marca deverá ser agora manter esta posição à frente da Apple, pelo menos na Europa. Se no trimestre que atravessamos poderá não ser difícil, tudo poderá ficar mais complicado no final do ano, fruto de muitas novidades que estão para chegar.