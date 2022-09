Liverpool alarga a sua presença no mundo da tecnologia NFT

Estamos habituados a ouvir falar da tecnologia NFT no âmbito de conteúdos relacionados com o mundo tecnológico e, especialmente, no segmento dos jogos eletrónicos. No entanto existem outros setores que têm também abraçado este conceito.

Assim, o popular clube de futebol Liverpool já deu os primeiros pontapés neste mundo das criptomoedas e, mais recentemente, alargou a sua presença na área das NFTs através de uma parceria com uma startup dedicada a esta tecnologia.

Liverpool abraça ainda mais a tecnologia NFT

De acordo com as últimas notícias reveladas nesta quinta-feira (22), o clube de futebol inglês Liverpool está a expandir ainda mais a sua presença no mundo das moedas digitais, nomeadamente na tecnologia NFT (Non Fungible Token ou Token Não-Fungível), através da sua parceria com a startup desportiva francesa Sorare, baseada em blockchain.

A startup Sorare conta com jogos online que envolvem a venda de cartões desportivos digitais licenciados que os jogadores podem usar para criar equipas que depois competem entre si. A empresa adianta que já tem uma parceria exclusiva com o Liverpool ao longo de vários anos de forma a criar conteúdos e experiências para os fãs do clube. Os cartões de jogo são comprados e negociados entre os jogadores na forma de NFTs.

Os dados indicam que, no mês de agosto, o preço médio da venda de um NFT da Sorare foi de 86,14 euros, abaixo do pico de 280 euros no mês de março de 2021, de acordo com a analista de mercado CryptoSlam.

Contudo, a entidade reguladora dos jogos de azar da Grã-Bretanha está a investigar a Sorare de forma a determinar se a sua ação equivale ou não a jogos de azar. Mas um porta-voz da startup adianta que tal "não era relevante" neste parceria com o Liverpool. Segundo esse mesmo porta-voz "a Sorare continua muito confiante de que não oferece nenhuma forma de jogo, e isso foi confirmado por pareceres jurídicos de especialistas em todas as etapas desde que a empresa foi fundada, inclusive ao assinar novas parcerias".

A startup acrescenta que tem já mais de 2 milhões de utilizadores em todo o mundo e parcerias com mais de 280 milhões de entidades desportivas, como a Major League Baseball dos EUA e outros clubes de futebol do Reino Unido.