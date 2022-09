Google mostra mais detalhes do seu novo Google Pixel Watch [em vídeo]

A Google este ano vai estrear-se com o lançamento do seu primeiro smartwatch. O evento de apresentação acontece no início de outubro e a empresa até já revelou alguns pormenores.

No entanto, agora todo o design fica evidente com a partilha de um vídeo oficial.

Faltam poucos dias para o lançamento do primeiro smartwatch da Google, que a empresa até já anunciou há uns meses atrás, ainda que com muitos segredos por desvendar.

Agora, em forma de teaser, a Google volta a partilhar mais pormenores num vídeo que revela muitos pormenores de design, mas também um pouco da interface e dos mostradores disponíveis.

Os detalhes do novo Google Pixel Watch

O Pixel Watch foi partilhado pela Google num vídeo que é bastante revelador daquilo que os consumidores podem esperar para o evento de lançamento que acontece no início de outubro. O ecrã circular envolve toda a parte de trás, onde é visível a marca Gorilla Glass.

O lado direito do Pixel Watch apresenta um botão e uma coroa. Anteriormente, pensava-se que poderiam existir dois botões na lateral, mas agora está claro que é apenas um. O vídeo também confirma que a coroa é rotativa, então provavelmente servirá como um botão de navegação físico.

É também possível ver a forma como a bracelete será usada e poderá ser alterada facilmente, com uma ação rotativa.

Os mostradores que surgem no vídeo variam entre estáticos e animados, destacando-se o logo da Fitbit num deles. A Google já tinha confirmado na sua página oficial dedicada ao relógio que alguns recursos iriam exigir conta e a app da Fitbit, ainda que a Fitbit esteja a preparar ajustes para descartar a utilização de contas.

Apesar de quase óbvios, a Google não especifica ainda os materiais utilizados na construção do seu primeiro relógio inteligente, ou sequer se terá alguma certificação formal que lhe garanta resistência a água e poeiras.

O lançamento irá acontecer a 6 de outubro, onde serão também anunciados os novos smartphones Google Pixel 7 e os novos earbuds.