Poupança de Energia: Governo vai limitar iluminação no Natal…

Tal como referimos aqui, o Governo pretende reduzir as luzes decorativas no Natal para o período entre as 18:00 e as 24:00. Além disso, segundo a informação publicada hoje em Diário da República, o Governo pretende controlar as temperaturas da climatização interiores e apela ainda para a avaliação do recurso ao teletrabalho para poupar energia.

De acordo com o plano de poupança de energia 2022-2023, hoje publicado numa resolução de Conselho de Ministros, o Governo vai implementar ao longo dos próximos meses várias medidas de poupanças, que no caso da Administração Central serão obrigatórias.

Poupança de energia: Saiba quais as medidas do Governo

Segundo a informação, a iluminação interior de caráter decorativo de edifícios será desligada a partir das 22:00 no período de inverno e a partir das 23:00 no período de verão e no exterior a partir das 24:00, “salvaguardando questões de segurança”.

Ficou também estabelecido que “de 06 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023” serão ajustados “os períodos de utilização da iluminação natalícia para o horário entre as 18:00 e as 24:00”.

Terá ainda de ser desligada a iluminação interior sempre que o espaço não esteja em uso e após o horário de trabalho, promovida uma maior utilização de luz natural e outras medidas.

De acordo com o plano, as temperaturas dos equipamentos de climatização interior serão reguladas “para o máximo de 18.°C no inverno e o mínimo de 25.°C no verão” entre outras iniciativas.

O documento indica também que se deve promover o teletrabalho e coordenar trabalho/aulas presenciais/remotas para permitir desligar completamente a climatização dos edifícios por dias/períodos alargados.

O Plano de Poupança de Energia 2022-2023 contempla medidas com prazo de implementação inferior a três meses, e que representam uma redução de 3% face ao período de referência.