A Rockstar está a preparar o lançamento do GTA VI. O Grand Theft Auto será um dos grandes jogos dos próximos anos e as expectativas são elevadas por parte dos fãs. No entanto, este lançamento vê-se agora assombrado pela divulgação online de 90 vídeos do jogo, num ficheiro de 3 GB.

A informação de que os vídeos são autênticos, já foi confirmada.

GTA VI e muitos dos seus segredos divulgados

Imagens do jogo Grand Theft Auto VI foram divulgadas online. O PC Gamer revelou que um utilizador do GTA Forums partilhou um ficheiro de 3GB com 90 vídeos de GTA VI. Não ficou esclarecido de como os vídeos foram obtidos, mas o utilizador "teapotuberhacker" afirma estar por trás do hack e que terá ainda mais "mais dados para divulgar em breve", incluindo o código-fonte do GTA V e GTA VI, e teste de compilações.

Esta fuga de informação em grande escala alinha-se com algumas informações anteriores do GTA VI, com uma personagem feminina jogável nalguns clips.

Os vídeos estão a ser divulgados pelas várias redes sociais e fóruns de jogos online, com a divulgação de muitos pormenores da sua jogabilidade e ainda muitas cenas por acabar. Por exemplo, um dos clips mostram uma mulher a sequestrar pessoas e noutro vê-se uma personagem numa carruagem no "Vice City Metro".

Não é evidente o momento em que os vídeos foram feitos, mas algumas parecem estar a ser executadas em placas RTX 3060 Ti e RTX 3080, portanto, a compilação de desenvolvimento não pode ter mais de dois anos. Outros clips mostram novas interações de NPCs, UI e animações atualizadas, e até as próprias ferramentas de depuração internas da Rockstar para GTA VI no PlayStation.

O lançamento do GTA VI deverá acontecer apenas em 2024, no entanto, estas imagens mostram compilações de desenvolvimento iniciais e inacabadas e testes de alguns aspetos do jogo.

This video is no longer available due to a copyright claim by Take 2 Interactive

A Take-Two, dona da Rockstar parece já ter começado a enviar pedidos de remoção de algumas imagens do GTA VI alojadas no YouTube. “This video is no longer available due to a copyright claim by Take 2 Interactive” agora aparece em alguns vídeos, mas muitos outros permanecem online. Poderá ver aqui, por exemplo, algumas das cenas divulgadas.