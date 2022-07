GTA VI pode finalmente ter uma mulher como protagonista em 2024

Grand Theft Auto é, sem dúvida, um dos mais populares títulos do mundo dos videojogos, sendo jogado há décadas e por variadas gerações diferentes. Mas este jogo, assim como outros, têm sempre um homem como personagem principal à volta da qual toda a aventura se desenrola.

No entanto essa é uma questão que poderá mudar em breve. Isto porque as mais recentes informações indicam que a próxima versão GTA VI da criadora Rockstar terá finalmente uma mulher como protagonista da história, algo que deverá acontecer então em 2024.

Primeira protagonista feminina chegará ao GTA VI em 2024

De acordo com um recente relatório divulgado pelo canal Bloomberg, o próximo título Grand Theft Auto VI da criadora Rockstar, vai ser o primeiro a permitir que o jogador jogue com uma personagem feminina na história do jogo. Outros detalhes revelados indicam que o lançamento do novo jogo da saga GTA, vai ainda demorar pelo menos dois anos e, portanto, estima-se que o poderemos ver em 2024.

No entanto, apesar de ter então a primeira protagonista mulher nessa altura, as fontes indicam que não será muito provável que esta seja a única personagem principal. Ou seja, o relatório adianta que o jogo GTA VI terá não um, mas sim dois protagonistas inspirados no popular casal de criminosos Bonnie e Clyde, com a diferença de que a personagem feminina será, supostamente, de origem latina no jogo.

Foram também revelados outros possíveis detalhes sobre o jogo, os quais adiantam que o cenário do jogo deverá ser uma versão fictícia da cidade de Miami. Já relativamente à data de lançamento, o canal acredita que este aconteça em meados do mês de março de 2024. No entanto, alguns programadores indicam que a chegada do jogo deve acontecer numa data ainda mais distante.

No entanto, quando questionada, a Rockstar recusou-se a comentar o relatório do Bloomberg.