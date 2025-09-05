Arctic Roll, rumo à descoberta do Ártico

Os estúdios independentes Lumen Valley, encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto, Arctic Roll. Trata-se de um titulo de estratégia por turnos no qual os jogadores descobrem os mistérios do eterno manto branco do Circulo Polar Ártico.

O Circulo Polar Ártico sempre foi um destino de muitas fábulas e histórias, e inúmeras foram as expedições levadas a cabo para o explorar e dominar.

Pelas mãos dos estúdios indie Lumen Valley, encontra-se em desenvolvimento o jogo Artic Roll, que é um titulo de estratégia tática por turnos, no qual os jogadores partem em expedições rumo ao Ártico.

Em Arctic Roll, os jogadores lideram uma equipe de três exploradores que se lançam em perigosas expedições ao Circulo Polar ártico. Como curiosidade, o facto do jogo criar os mapas proceduralmente.

A jogabilidade passa por rolar dados para determinar o caminho a percorrer, e sobreviver às condições adversas de uma das zonas mais inóspita do planeta. Pelo caminha, irão descobrir um mistério que rodeia um estranho sinal que é emitido do permafrost derretido.

Arctic Roll mistura elementos de sobrevivência com uma narrativa densa e misteriosa, desafiando os jogadores a criar e usar as suas próprias estratégias e gerir os parcos recursos existentes sob o risco de não conseguirem regressar com vida, das suas expedições.

Foi revelado um trailer que oferece um primeiro vislumbre da qualidade artística que os seus desenvolvedores criaram para o jogo. Mas mais... também o sistema de exploração do manto branco, que é baseado no rolar dos dados se encontra explicado neste vídeo assim como a tensa dinâmica de sobrevivência que aguarda os jogadores na implacável natureza selvagem do Ártico.

O jogador terá uma equipa ao seu dispor que terá de saber gerir e manter saudável. A gestão de recursos passa também pela cura dos elementos da equipa que, por diversos motivos, podem adoecer ou claudicar. Em Arctic Roll, a palavra chave é "Adaptação", pois só assim o jogador poderá sobreviver às condições extremas que este clima apresenta.

Enquanto exploram a imensidão gelada do Ártico, os jogadores vão ter encontros desafiadores, tanto com vida selvagem imprevisível e perigosa, como com outros humanos, assim como estar sujeitos a perigos e riscos ambientais diversos.

Arctic Roll está atualmente em desenvolvimento e disponível para lista de desejos no Steam.