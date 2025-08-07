Grelha de partida de Formula Legends começa a ganhar forma

Formula Legends, o jogo dedicado à Fórmula 1 dos estúdios 3DClouds, já tem data de lançamento oficial naquele que parece ser um momento muito esperado pelos fãs da modalidade.

Desenvolvido pelos estúdios italianos 3DClouds, Formula Legends é um jogo totalmente dedicado à Fórmula 1 que convida os jogadores a darem asas à sua paixão pela modalidade numa alucinante viagem através das eras mais icónicas da história desse desporto motorizado.

Em Formula Legends, o jogador vai percorrer várias décadas de eventos e momentos emblemáticos da Fórmula 1, tendo ao seu dispor 16 carros lendários, cada um inspirado nos designs reais da altura. Desde os anos 60 até aos dias de hoje o jogo tenta recriar uma sensação de condução autêntica para cada época e cada bólide.

No total, encontram-se disponíveis 14 circuitos distintos no jogo, inspirados em alguns locais históricos verdadeiros, desde marinas banhadas pelo sol (faz lembrar alguma pista real !?) a pistas com variações dramáticas de elevação. Através desta mescla, a equipa de desenvolvimento tenta misturar dum pouco de nostalgia com pozinhos de modernice, levando os jogadores a se sentirem "em casa".

Tal como na realidade, as condições atmosféricas têm interferência direta na ação que decorre no asfalto, tornando a condução muito mais exigente, à medida que as pistas ficam ensopadas pela chuva, por exemplo. É ainda de extrema importância estrategizar bem cada corrida, como o planeamento sensato das paragens nas boxes.

Sendo um jogo que abarca várias décadas de modalidade, existe ainda um outro facto a ter em conta e que o torna um pouco mais exigente. A evolução tecnológica (e das próprias regras) de cada época, traz consigo novidades, melhorias e novos desafios prontos a serem superados, exigindo aos jogadores uma clara adaptação e tornando o jogo mais complexo e difícil de dominar.

Mas, convenhamos... a velocidade só por si, dificilmente se pode considerar um sinónimo de vitória numa corrida de Fórmula 1. Formula Legends realça precisamente esse aspeto e incentiva o desenvolvimento de táticas e técnicas que nos deem aquela pequena vantagem que pode significar a diferença entre vencer ou perder. Pormenores como a gestão de bateria até ao uso dos cone de aspiração, serão tudo técnicas importantes que podem poupar aqueles segundos cruciais para chegar em 1º.

Como os aficionados pela modalidade saberão de cor, cada era apresenta os seus próprios heróis. Aqueles pilotos que durante anos a fio dominaram, seja pela mestria na condução, seja pela felicidade de estarem ao volante de bólides mais potentes. Em Formula Legends, o jogador vai poder competir contra rivais fictícios inspirados em lendas reais do automobilismo, cada qual com o seu capacete exclusivo e habilidades especiais.

Desta forma, Formula Legends acabará por se tornar numa autêntica viagem pela história das corridas, permitindo aos jogadores reviver momentos marcantes da Fórmula 1, no seu Modo História.

Nos dias que correm a personalização é parte importante e Formula Legends não se esquece. O jogador poder criar as suas próprias corridas e campeonatos, e consoante as suas performance, subir nas tabelas de classificação globais do modo Time Attack.

Dia 18 de setembro de 2025, é o dia em que a Partida é dada para Formula Legends, no PC, Playstation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch.