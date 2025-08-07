Expansão da rede Tesla supercharger em Portugal recebe luz verde

A entrada em vigor do novo Regime Jurídico da Mobilidade Elétrica em Portugal, alinhado com o regulamento europeu AFIR, eliminou barreiras como a obrigatoriedade de integração na rede MOBI.E e contratos prévios, abrindo caminho ao desenvolvimento rápido da rede Tesla Supercharger.

Renovação e ampliação dos Superchargers existentes

Além das novas instalações, a Tesla planeia atualizar os atuais pontos de carregamento em locais como:

Alcácer do Sal: 14 novos postos e atualização dos atuais;

Alcantarilha: 12 novos postos e atualização dos atuais;

Fátima: 18 novos postos e atualização dos atuais;

Mealhada: 20 novos postos e atualização dos atuais.

Todos estes novos terminais são passíveis de receber a nova geração de Superchargers V4, com potência que pode ultrapassar os 350 kW.

Novas estações estratégicas

Além da atualização e reforço das estações já existentes, a empresa americana irá igualmente instalar novas estruturas em locais estratégicos.

Estão confirmadas novas estações em:

Castelo Branco: 8 novos postos;

Loulé: 8 novos postos;

Matosinhos: 12 novos postos (MAR Shopping)

Além disso, há planos para instalações em zonas urbanas como Cascais (Grande Lisboa), Lisboa Centro, Guimarães, Leça da Palmeira, Leiria e Portimão .

Quantidade projetada: dezenas de novos postos

A Tesla confirmou planos para instalar até 100 novos stalls Supercharger em Portugal, numa estratégia rápida, aproveitando o empurrão legislativo.

Mesmo antes da promulgação definitiva do regime, ainda com incertezas políticas, a Tesla avançou com obras, tendo obtido uma licença provisória como Operadora de Pontos de Carregamento (OPC).

A motivação: estar operacional a tempo do verão e, simultaneamente, pressionar políticos ao demonstrar investimento real.

Contexto europeu e tecnologias

Globalmente, a Tesla opera já cerca de 7500 estações Supercharger, com mais de 67.000 fichas, e planeia evoluir para entregas de até 1,2 MW com a tecnologia V4 em 2025 .

Na Europa, já beneficiou de 150 milhões de euros em fundos da UE para expansão em 22 países. Em Portugal, espera-se que parte desse investimento ajude a expandir e democratizar os carregadores Tesla.

