Combustíveis: preço do gasóleo e gasolina vai descer na próxima semana

Conforme é hábito, conhecemos no final da semana as previsões dos preços dos combustíveis para os próximos dias. A partir da próxima semana, além de gasolina mais barata, destaque para a redução do preço do gasóleo.

Preço dos combustíveis desce na próxima semana

Na próxima semana, prevê-se que os condutores testemunhem um alívio na carteira na hora de atestar o depósito, com o preço da gasolina a descer 0,5 cêntimos e o valor do gasóleo a descer 1,5 cêntimos.

De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.

