3 aplicações essenciais para macOS que vão simplificar o seu dia a dia

Com tantas ferramentas disponíveis para macOS, é fácil perder-se entre opções que prometem muito e entregam pouco. Mas existem aplicações discretas, eficazes e gratuitas que realmente fazem a diferença na produtividade e na experiência de utilização. Para hoje, estas 3 ferramentas são interessantes em qualquer Mac.

Hoje damos-lhe a conhecer três dessas joias escondidas: OneMenu, Smart Converter e Shottr.

Estas aplicações têm algo em comum: são leves, funcionais e focadas em resolver problemas reais de forma simples.

OneMenu

Tudo o que precisa… na barra de menu: O OneMenu é uma aplicação minimalista que transforma a sua barra de menu num centro de acessos rápidos altamente personalizável.

Pode adicionar aplicações, pastas, ficheiros ou scripts que utiliza com frequência e tê-los sempre a um clique de distância.

Ideal para quem quer manter o ambiente de trabalho limpo, o OneMenu permite ainda configurar ícones, alterar a ordem dos atalhos e definir ações rápidas.

Download

Smart Converter

Conversões de vídeo e áudio sem complicações: O Smart Converter é uma das aplicações de conversão mais rápidas e intuitivas para macOS.

Suporta uma ampla variedade de formatos de áudio e vídeo e permite converter ficheiros para formatos compatíveis com dispositivos Apple, sem perda de qualidade.

Arraste o ficheiro para a janela da aplicação, escolha o destino (iPhone, iPad, Apple TV, etc.) e o Smart Converter trata do resto. Simples, eficaz e gratuito.

Download

Shottr

Muito mais dos screenshots: Shottr é uma ferramenta de captura de ecrã pequena e rápida para Mac com anotações, capturas de ecrã de scrolling e recursos de upload na cloud. É uma excelente alternativa à ferramenta nativa do macOS, visto ter mais opções, principalmente para fazer screenshots mais informativos.

Com esta app, o utilizador poderá também fixar a imagens como janelas flutuantes, sempre ativas e sem margens. Conveniente para manter referências ou como armazenamento temporário de capturas de ecrã.

Além disso, a ferramenta permite esconder partes do ecrã atrás de uma cortina pixelizada ou remover informações sensíveis como se nunca tivessem estado lá. O modo de texto oculta texto sem corromper mais nada.

Download

Estas três aplicações provam que, por vezes, as melhores ferramentas são também as mais simples. Experimente-as e descubra como podem melhorar a sua rotina no Mac.