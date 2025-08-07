Pulseira Inteligente IS por apenas 29,95€! Monitorize a sua saúde
O mercado dos dispositivos inteligentes tem crescido muito nos últimos anos. Tal é reflexo da aceitação dos utilizadores, sendo que no caso de pulseiras inteligentes, existe uma preocupação de monitorizar em tempo real a saúde. Hoje damos a conhece um produto low cost, que oferece muitas funcionalidades. Vamos conhecer a Pulseira Inteligente IS.
Q pulseira Inteligente da iServices, é uma das mais recentes novidades da empresa. Trata-se de Smart Band para a monitorização completa da saúde e do bem-estar.
Ao contrário de outros equipamentos do mesmo segmento, trata-se de dispositivo minimalista, compacto, leve e muito discreto. Esta pulseira é muito confortável, e oferece funcionalidades avançadas.
Afinal o que faz esta Pulseira Inteligente IS?
Sem ecrã no dispositivo, toda a informação é reunida na app Qwatch Pro, disponível para Android e iOS. Em termos de informação, esta pulseira inteligente IS faz a:
- Monitorização do sono
- acompanhe a qualidade do seu descanso em detalhe;
- Medição de ritmo cardíaco em tempo real
- cuide do seu coração 24/7;
- Medição de stress
- identifique níveis de stress e melhore o seu equilíbrio emocional;
- Oxigenação no sangue (SpO₂)
- mantenha-se atento à sua saúde geral;
- Registo de treinos e passos
- ideal para caminhadas, corridas e treinos de ginásio;
- GPS integrado
- acompanhe os seus percursos com precisão;
- Notificações no pulso
- receba alertas de chamadas, mensagens e apps;
- Controlo menstrual
- funcionalidade pensada para o bem-estar feminino;
A bateria é de longa duração até 30 dias. Como referido, é compatível com iOS e Android através da app Qwatch Pro.
Esta pulseira está no mercado por 29,95 € e está em stock nas lojas iServices, com entrega prevista para o dia seguinte.
Para configurar, basta ativar o Bluetooth no smartphone, instalar a app QWatch Pro, emparelhar os dispositivos e personalizar as definições conforme desejado.
Se procura uma smart band completa, com muitas funcionalidades de saúde, boa autonomia, e suporte— tudo isso a um preço acessível — a Pulseira Inteligente iS da iServices parece uma proposta bastante interessante.