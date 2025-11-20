Novidades Playstation Plus para novembro de 2025

O penúltimo mês do ano já trouxe novidades ao catálogo do Playstation Plus. Venham saber aqui quais os jogos que já se encontram disponíveis.

Eis os reforços do Playstation Plus deste mês de novembro, que já se encontram disponíveis para quem tenha uma subscrição válida do serviço Playstation Plus.

Venham ver então, quais os jogos anunciados pela Sony que chegam sem custos adicionais, ao catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium, assim como as novidades do catálogo de clássicos para o PlayStation Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Vejam de seguida, quais os títulos que estão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium desde o próximo dia 18 de novembro:

Grand Theft Auto V para a Playstation 4 e Playstation 5

Pacific Drive para a Playstation 5

Still Wakes the Deep para a Playstation 5

Insurgency: Sandstorm a Playstation 4 e Playstation 5

Thank Goodness You're Here! Para a Playstation 4 e Playstation 5

The Talos Principle 2 para a Playstation 5

Monster Jam Showdown para a Playstation 4 e Playstation 5

MotoGP 25 para a Playstation 4 e Playstation 5

Por sua vez, os jogadores terão ainda uma última oportunidade para desfrutar dos títulos que deixarão de estar disponíveis no catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium a partir de 18 de novembro. Estes títulos são: BATTLEFIELD V, Like a Dragon: Ishin!, Digimon Survive, Synapse, Football Manager 2024 Console, Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition, Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz, Harvest Moon: Mad Dash.

Catálogo de clássicos (Premium)

De seguida, poderão ver o jogo que também já está disponível para os subscritores do PlayStation Plus Premium este mês:

Tomb Raider Anniversary para a Playstation 4 e Playstation 5 da Playstation 4 e Playstation 2