Uma aventura com Arte da Culinária com Bancho The Chef

Os estúdios Mintrocket anunciaram Bancho The Chef, a prequela para o seu jogo Dave The Diver. Venham saber um pouco mais.

Tal como aqui ou aqui vimos, Dave the Diver é um RPG simples e descontraído, no qual o jogador gere um restaurante de sushi. Mas mais que isso, Dave é um pescador de pesca submarina e aproveita o resultado dos seus mergulhos em alto mar, para fazer o melhor sushi da região.

O jogo foi desenvolvido pelos estúdios Mintrocket que agora anunciaram a prequela: Bancho The Chef.

Bancho The Chef é uma prequela independente de Dave the Diver que se concentra exclusivamente no enigmático chef, Bancho. A história decorre 19 anos antes de Dave the Diver, numa altura em que Bancho ainda estava a aprender as artes culinárias (e ainda tinha cabelo!).

Os jogadores irão acompanhar Bancho enquanto viaja por várias cidades da Ásia (Japão, Coreia, China,...), estudando a arte da gastronomia de frutos do mar com uma grande variedade de mestres. Em cada cidade, Bancho trabalhará sob a orientação de um chef local no respetivo restaurante, aprendendo novos pratos e preparando refeições deliciosas para os clientes. Mas, para isso, Bancho também irá aventurar-se e explorar, estudando e recolhendo diversos ingredientes.

Depois de dominar um estilo específico, participará num desafio local antes de seguir para uma nova região para repetir o processo, adquirindo experiência e competências valiosas a cada aprendizagem.

A Mintrocket confirmou que Bancho The Chef vai ser lançado para PlayStation 5 e PC (até ao momento), e fará uso extensivo do feedback háptico e dos gatilhos adaptativos do comando DualSense, permitindo aos jogadores sentir a sensação tátil de técnicas de cozinha reais.