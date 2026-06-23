Nova coleção Huawei Watch Faces celebra a paixão pelo futebol com mostradores interativos

Numa altura em que o país vibra com o futebol e os adeptos se unem para acompanhar as emoções das competições internacionais, a Huawei lança uma coleção sazonal de mostradores na plataforma Huawei Watch Faces.

Concebida para personalizar o ecrã dos smartwatches da marca, a plataforma Huawei Watch Faces permite aos utilizadores expressarem a sua paixão pelo desporto-rei e o entusiasmo vivido durante a competição diretamente no pulso.

Um mostrador para cada objetivo e momento

Para acompanhar o espírito deste verão desportivo, a Huawei Watch Faces oferece uma vasta liberdade de personalização, com mais de 100 mil opções, desde ecrãs desportivos de alto contraste a mostradores elegantes para o dia a dia.

A novidade já se encontra disponível na recém-lançada série Huawei Watch Fit 5, bem como numa ampla gama de smartwatches da Huawei.

Os destaques da coleção de verão

A linha apresenta opções dedicadas aos fãs de desporto, com especial destaque para o futebol. O mostrador "Collect Football" destaca-se por um panda interativo num estádio, onde a cada mil passos surge uma nova bola de futebol no ecrã.

Ao atingir os 10 mil passos, as bolas transformam-se numa única bola dourada, e o panda ganha uma coroa e uma taça para celebrar a conquista do utilizador.

Este mostrador funciona como um monitor diário de objetivos que pretende promover um estilo de vida mais saudável.

Ainda no universo do futebol, o mostrador "Football Set" transporta o utilizador para o relvado, com um fundo de relva, uma moldura ao estilo de estádio e uma bola 3D no centro.

Exibe o progresso dos objetivos diários e as principais métricas como passos, ritmo cardíaco e distância, com a clareza de um marcador desportivo.

Para os entusiastas de ténis, o mostrador "Le Pouls du Court" traz a precisão e a elegância dos courts de relva para o ecrã, com linhas simples e métricas de fitness em tempo real.

Um mês gratuito de Huawei Watch Faces VIP

Para que todos os utilizadores possam celebrar e personalizar os seus smartwatches, a Huawei oferece um mês gratuito de subscrição VIP do Huawei Watch Faces.

Esta oferta permite transferências ilimitadas de todo o catálogo premium, sem custos adicionais. A campanha é válida até 31 de dezembro de 2026 em dispositivos elegíveis, tais como Watch Fit 5 Series, Watch GT Runner 2, Watch GT 6 Series, Watch GT 5 Series, Watch Fit 4 Series, Watch Fit 3 Series, Watch 5 Series, Watch Ultimate Series e Watch D2.

Acesso e configuração

Para aceder à nova coleção, os utilizadores só precisam de abrir a aplicação Huawei Health, garantir que o seu smartwatch está ligado, e visitar a loja de mostradores: Watch Faces.