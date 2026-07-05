A leveza dos estúdios Indie versus o peso dos AAA

Nos últimos anos, a indústria dos videojogos tem assistido a uma pequena transformação que, de forma silenciosa, tem redesenhado o próprio mercado. Se por um lado, os grandes estúdios (produtores de títulos AAA) vão-se tornando progressivamente mais conservadores nos seus investimentos, por outro, existe uma crescente relevância dos estúdios independentes (Indie) que, trazem consigo uma grande parcela de inovação criativa.

Apesar disto não se poder assumir como regra universal nem como uma conclusão que se aplique a todos os estúdios e à totalidade das situações, é uma realidade que se encontra bem visível e que já não pode ser considerada como uma mera tendência. Trata-se de um contraste que, tanto tem de evidente, como de surpreendente e... de lógico.

Mas começando pelo inicio. A verdade é que, assistimos cada vez mais, a investimentos tremendos com valores de centenas de milhões de €uros/dólares dos grandes estúdios (AAA) na produção de videojogos focados em fórmulas consideradas seguras ou séries já bem estabelecidas no mercado. São vários os exemplos e rapidamente chegamos a nomes como EA Sports FC, F1 da EA Sports, NBA 2K da 2K Games,...

Contudo, por outro lado, não se pode negar que existe todo um crescente número de pequenas equipas (indies) que, com recursos bastante limitados, conseguem explorar ideias arriscadas e muitas vezes redefinir conceitos e tipos de jogabilidade, trazendo para o mercado, fontes de inovação e de novos rumos.

Isto está tudo muito relacionado com o mercado global e com os pesos das organizações tal como existem atualmente. Uma empresa de centenas de colaboradores e que apresenta acionistas sedentos de lucros, terá de manter, de forma relativamente segura, uma receita regular, com o objetivo de fazer face às despesas correntes e normais da companhia.

Dessa forma, o risco assume um papel algo secundário na maioria dos casos, caindo a criatividade e inovação para um segundo plano, face à "certeza" de uma fórmula com resultados obtidos no passado. É o peso do risco na indústria AAA.

Mas nem sempre foi assim e durante muito tempo, os estúdios AAA foram sinónimo de inovação e alavancagem tecnológica no mundo dos videojogos. Títulos como os primeiros FIFA, NHL, Half-Life 2, SimCity, Civilization, Age of Empires, BioShock, ou The Elder Scrolls IV: Oblivion entre muitos outros marcaram gerações não apenas pela escala técnica, mas pela ambição criativa.

No entanto, o contexto encontra-se a mudar e rapidamente. Os custos de produção de um videojogo AAA podem ultrapassar facilmente vários milhões de dólares, sem contar com marketing e outras despesas mediáticas.

Este aumento brutal de valores de investimento transformou o risco criativo, nos dias que correm, num problema financeiro. Quanto maior o orçamento, maior a necessidade de garantir retorno, e dessa forma, menor a margem para experimentar e arriscar em inovação.

Por outras palavras, isto traduziu-se numa tendência clara dos grandes estúdios em:

criar mais sequelas e em apostar em séries já estabelecidas

criar jogos open world mas baseados em estruturas semelhantes a jogos anteriores

recorrer a modelos de “live service” focados em retenção de jogadores

terem uma menor aposta em desenvolvimento de novas mecânicas de jogo

apresentar menos investimento em títulos baseados em narrativas e contextos mais profundos

Assim sendo, em vez de arriscar em ideias novas e conceitos novos, muitos estúdios principais preferem apenas refinar fórmulas já testadas ou atualizar as já existentes. É, no entanto óbvio que o resultado desses comportamentos dos estúdios AAA reflete-se na percepção entre os próprios gamers de que os grandes lançamentos, apesar de tecnicamente impressionantes e com grandes campanhas de marketing, acabam por ser frequentemente previsíveis tanto em termos de jogabilidade como de conceitos de jogo.

Dito isto, abre-se uma porta para o crescimento dos estúdios indie, ou seja, o segmento indie acabou por chamar a si esse espaço de maior risco e de procura pela diferenciação, transformando-se numa das esferas do mercado de videojogos onde se encontra terreno fértil para inovação e reinvenção da indústria.

Sem a existência de pressão de investidores, de custos operacionais da equipa ou custos de produção massivos, os estúdios indie caracterizam-se por serem "mais leves" e conseguem facilmente explorar conceitos e ideias que dificilmente passariam pelas estruturas tradicionais de uma grande equipa de desenvolvimento.

Jogos como Minecraft (Mojang Studios), Fall Guys (Mediatonic), The Sims (Maxis) Rocket League (Psyonix), Hades (Supergiant Games), Celeste (Maddy Makes Games) ou Hollow Knight (Team Cherry) são exemplos claros desta liberdade criativa e da forma como têm a coragem de ir um pouco mais além. Aliás, tal foi a forma estrondosa como surgiram que muitos desses estúdios foram adquiridos ou assimilados pelos tubarões do mercado.

Apesar de orçamentos reduzidos e mais leves, cada um destes títulos destacou-se por inúmeras decisões mais ousadas, seja na forma como contam as histórias, no design, na construção de mecânicas de jogo ou na forma como estabelecem ligação emocional com os jogadores.

Mais do que simples alternativas baratas aos estúdios AAA, muitos destes jogos indie passaram inclusivamente, a influenciar diretamente o mercado (incluindo os estúdios AAA) e o próprio rumo de projetos posteriores.

Elementos como estilos artísticos minimalistas, narrativas mais pessoais, mecânicas "fora da caixa" ou sistemas de progressão inovadores começaram a ser absorvidos por produções de maior escala. Tudo isto junto e misturado, acaba por revelar um curioso paradoxo moderno, que é o de quanto maiores as capacidades tecnológicas, menos riscos são assumidos.

A lógica ditar-nos-ia que a evolução tecnológica originasse uma maior diversidade criativa e um investimento maior e mais sério em inovação. Afinal, os estúdios (especialmente os AAA) têm, nos dias de hoje, ferramentas mais avançadas, equipas maiores, orçamentos mais gordos e conhecimentos técnicos mais sofisticados do que nunca.

No entanto, o efeito observado é o oposto. As empresas grandes, tornaram-se pesadas e gordas, com necessidades financeiras grandes o que faz com que esse aumento da escala produtiva criou uma estrutura de risco que penaliza a inovação e ir mais longe. Cada decisão criativa numa produção AAA precisa de ser justificada em termos de retorno financeiro, gerando um ambiente onde a previsibilidade é valorizada acima da originalidade.

Existem vários outros fatores que contribuem para que isto seja assim e não tenha uma forma imediata de dar a volta. Pelo menos no caso dos estúdios AAA.

Existe todo um mercado global para alimentar. A globalização do mercado dos videojogos alterou profundamente a forma como os grandes estúdios pensam e desenvolvem os seus projetos. Um lançamento AAA já não é concebido para um público específico ou para uma região cultural delimitada, mas sim para um mercado global desde o primeiro momento. Esta escala introduz uma exigência implícita de universalidade: os jogos precisam de funcionar simultaneamente em diferentes contextos culturais, económicos e linguísticos, o que tende a favorecer escolhas mais neutras e menos arriscadas.

Na prática, isto traduz-se numa tendência para evitar especificidade excessiva, seja ao nível narrativo, temático ou mesmo mecânico. Quanto maior o alcance potencial de um produto, maior a necessidade de garantir que não aliena segmentos importantes do público global. Essa lógica conduz frequentemente a experiências mais “seguras”, baseadas em estruturas já amplamente testadas, em detrimento de abordagens mais experimentais ou culturalmente particulares.

O resultado é uma espécie de homogeneização progressiva do design, onde o apelo massivo acaba por limitar a ousadia criativa.

Em paralelo, a evolução do modelo de negócio para jogos “live service” introduziu uma mudança estrutural ainda mais profunda. Títulos como Fortnite ou Apex Legends deixaram de ser produtos fechados para se tornarem serviços contínuos, concebidos para reter jogadores ao longo de meses ou anos a fio. Neste modelo, o objetivo central já não é apenas vender o jogo uma vez, mas garantir um envolvimento constante e continuo, gerando fluxos de receita recorrentes.

Essa transição tem implicações diretas no design dos jogos. Em vez de experiências com início, meio e fim bem definidos, os jogos passam a ser estruturados em torno da retenção, da atualização constante e da previsibilidade do comportamento do jogador. Mecânicas demasiado disruptivas ou experimentais tornam-se menos desejáveis, precisamente porque podem desestabilizar sistemas já estabelecidos ou afetar negativamente métricas de envolvimento.

O resultado é um ciclo de evolução incremental, onde a inovação profunda dá lugar a ajustes contínuos sobre uma base já consolidada.

Este contexto é ainda reforçado pela crescente pressão exercida por investidores e acionistas. Muitos dos grandes estúdios operam dentro de estruturas empresariais cotadas em bolsa ou fortemente dependentes de capital externo, o que introduz uma forte dependência de uma avaliação financeira contínua. O desempenho não é medido apenas em sucesso crítico ou recepção do público, mas também em previsibilidade de receitas e estabilidade de crescimento.

Neste ambiente, o risco criativo passa a ser visto através de um filtro financeiro. Projetos inovadores podem ser celebrados em termos culturais, mas representam incerteza em termos de retorno. Em contrapartida, séries pré-estabelecidas ou fórmulas já comprovadas oferecem uma certa segurança. Isto cria uma orientação estrutural a favor da repetição e contra a experimentação, mesmo quando existe espaço criativo para a inovação.

A tudo isto soma-se um derradeiro fator decisivo: o risco associado ao crescimento dos ciclos de desenvolvimento e custos associados à produção de jogos AAA. Hoje, não é incomum que um título de grande escala leve cinco, seis ou até mais anos a ser concluído, envolvendo equipas numerosas e, com isso, tendo orçamentos gordos que podem atingir ou ultrapassar centenas de milhões de dólares. Só por si, isto não é um aspeto negativo, pois os jogos levam o seu tempo a desenvolver.

O problema surge quando este alongamento dos ciclos é interrompido por mudanças significativas no projeto. As decisões criativas precisam ser assumidas mais cedo no projeto e mantidas durante mais tempo, mesmo quando o mercado evolui ou novas tendências surgem. A inclusão de alterações estruturais mais tarde tornam-se dispendiosas e arriscadas, o que incentiva uma abordagem mais conservadora desde o início do desenvolvimento.

Quando estes fatores se unem e combinam, o resultado é um ecossistema que, embora tecnologicamente avançado e financeiramente poderoso, tende a favorecer a previsibilidade em detrimento da experimentação e inovação. A globalização incentiva a universalidade, o modelo “live service” promove continuidade em vez de conclusão, a pressão financeira privilegia estabilidade e os ciclos longos aumentam o custo de qualquer erro ou mudança de direção.

Neste contexto, torna-se mais claro porque é que o risco criativo tem vindo a deslocar-se progressivamente para outros espaços da indústria, nomeadamente o segmento independente, onde estas restrições existem em menor grau ou são simplesmente inexistentes.

O resultado reflete-se sob a forma de uma indústria AAA, na qual o sucesso depende menos de surpreender e mais de repetir o que já funcionou e colocando o espaço Indie como uma espécie de laboratório criativo. Efetivamente, o espaço indie assume um papel quase experimental mas que se mantém ligado com a génese dos videojogos: criação de experiências novas e diferenciadas. Sem a necessidade de agradar a milhões de jogadores logo no lançamento, estes projetos funcionam como experiências criativas, sendo que neste contexto, o risco não se apresenta como um problema, mas sim, como uma vantagem competitiva.

Ideias como narrativas não lineares, mecânicas subversivas ou abordagens emocionais mais íntimas tornam-se possíveis precisamente porque não estão presas às mesmas exigências comerciais dos grandes estúdios.

Além disso, a distribuição digital através de plataformas como Steam ou Nintendo eShop reduziu drasticamente as barreiras de entrada. Um pequeno estúdio pode hoje alcançar um público global sem depender de grandes campanhas de marketing.

Por fim, uma outra mudança, consiste na percepção do público, ou seja, a evolução da comunidade gamer. Os jogadores estão cada vez mais abertos a experiências independentes, alternativas e "fora da caixa". Em muitos casos, os jogos indie deixaram de ser vistos como “alternativas menores” e passaram a ser reconhecidos como obras de referência.

Ao mesmo tempo, cresce uma percepção de que os grandes lançamentos AAA, apesar do seu impacto visual e mediático, raramente oferecem experiências verdadeiramente diferenciadoras.

Ora bem... isto afeta a própria percepção do mercado:

Os estúdios AAA apresentam-se como sinónimo de escala e mediatismo

Os estúdios Indie passam a ser apontados como sinónimo de criatividade e diferenciação

Uma das questões que se colocam agora, é se esta divisão se vai acentuar ou, se acabará por evoluir para algum tipo de convergência.

Alguns estúdios AAA começaram a criar equipas internas mais pequenas e experimentais. Ao mesmo tempo, várias empresas maiores têm adquirido estúdios indie precisamente pela sua capacidade criativa. Ainda assim, o modelo económico dominante continua a favorecer a segurança em detrimento da inovação.

É provável que o futuro da indústria não seja definido por um único modelo, mas por uma coexistência entre dois mundos: um focado em escala e rentabilidade, outro focado em experimentação e risco.

A ascensão dos jogos indie não representa apenas uma tendência de mercado, mas uma resposta estrutural a um problema crescente na indústria AAA: o custo do risco criativo. Enquanto os grandes estúdios continuam a dominar em termos de produção e alcance, são os criadores independentes que têm assumido, cada vez mais, o papel de inovação e experimentação.

Num setor que outrora foi definido pela constante quebra de limites e pela aventura no desconhecido, a verdadeira pergunta nos tempos que correm é simples:

"A exploração de novos caminhos nos videojogos pertence aos mais poderosos, ou passou para quem tem menos a perder?"