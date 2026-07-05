A partir de 7 de julho, todos os carros novos na UE vão ter isto

A segurança rodoviária na União Europeia dá mais um passo em frente. A partir de 7 de julho de 2026, todos os novos automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros homologados e vendidos no espaço comunitário passam a estar equipados com um conjunto de novas funcionalidades de segurança obrigatórias.

O objetivo destas medidas é reduzir o número de acidentes, minimizar a gravidade das colisões e aumentar a proteção de todos os utilizadores da via pública, incluindo peões e ciclistas.

Carros novos: Novos sistemas passam a ser obrigatórios

Entre as funcionalidades que passam a integrar todos os novos veículos abrangidos pela legislação europeia destacam-se:

Sistema avançado de travagem automática de emergência (AEB) capaz de detetar peões e ciclistas;

capaz de detetar peões e ciclistas; Sistema avançado de alerta para distração do condutor , que monitoriza sinais de perda de atenção durante a condução;

, que monitoriza sinais de perda de atenção durante a condução; Melhoria da visibilidade frontal, reduzindo os ângulos mortos e facilitando a deteção de utilizadores vulneráveis da estrada;

reduzindo os ângulos mortos e facilitando a deteção de utilizadores vulneráveis da estrada; Novos testes de segurança para pneus desgastados , garantindo que os veículos mantêm elevados padrões de desempenho mesmo quando os pneus apresentam desgaste;

, garantindo que os veículos mantêm elevados padrões de desempenho mesmo quando os pneus apresentam desgaste; Maior área de vidro de segurança, concebida para reduzir o impacto sobre peões em caso de atropelamento.

Post da @European Commission no X.

Embora muitos fabricantes já disponibilizassem estas tecnologias nos seus modelos mais recentes, a sua obrigatoriedade garante que todos os novos veículos comercializados na União Europeia oferecem um nível mínimo comum de proteção.