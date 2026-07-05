A partir de 7 de julho, todos os carros novos na UE vão ter isto
A segurança rodoviária na União Europeia dá mais um passo em frente. A partir de 7 de julho de 2026, todos os novos automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros homologados e vendidos no espaço comunitário passam a estar equipados com um conjunto de novas funcionalidades de segurança obrigatórias.
O objetivo destas medidas é reduzir o número de acidentes, minimizar a gravidade das colisões e aumentar a proteção de todos os utilizadores da via pública, incluindo peões e ciclistas.
Carros novos: Novos sistemas passam a ser obrigatórios
Entre as funcionalidades que passam a integrar todos os novos veículos abrangidos pela legislação europeia destacam-se:
- Sistema avançado de travagem automática de emergência (AEB) capaz de detetar peões e ciclistas;
- Sistema avançado de alerta para distração do condutor, que monitoriza sinais de perda de atenção durante a condução;
- Melhoria da visibilidade frontal, reduzindo os ângulos mortos e facilitando a deteção de utilizadores vulneráveis da estrada;
- Novos testes de segurança para pneus desgastados, garantindo que os veículos mantêm elevados padrões de desempenho mesmo quando os pneus apresentam desgaste;
- Maior área de vidro de segurança, concebida para reduzir o impacto sobre peões em caso de atropelamento.
Post da @European Commission no X.
🔸Advanced emergency brake detecting pedestrians and cyclists 🔹Advanced driver distraction warning system 🔸Better forward vision 🔹New tests for worn tyres 🔸Expanded safety glass area designed to protect pedestrians during accidents pic.twitter.com/fv4YUekxG6
— European Commission (@EU_Commission) July 5, 2026
Embora muitos fabricantes já disponibilizassem estas tecnologias nos seus modelos mais recentes, a sua obrigatoriedade garante que todos os novos veículos comercializados na União Europeia oferecem um nível mínimo comum de proteção.