MEO: primeiro operador a adotar a numeração a 12 dígitos (gama 49)

A MEO é o primeiro operador em Portugal a implementar a numeração a 12 dígitos, da gama 49, uma medida que acompanha a evolução tecnológica e responde às exigências de uma sociedade cada vez mais inteligente, digital e interconectada – a chamada Sociedade 5.0.

Meo: gama 49 mais direcionada para equipamentos IoT

A gama 49, definida no Plano Nacional de Numeração, foi criada para suportar serviços de transmissão utilizados em comunicações machine to machine (M2M) abrangendo aplicações críticas como o sistema de emergência eCall, bem como o serviço de acesso à Internet móvel.

Esta gama tem como finalidade responder às necessidades específicas dos equipamentos que sustentam a “Internet das Coisas” (IoT), desde sensores e veículos a equipamentos industriais, e que comunicam automaticamente entre si ou com servidores centralizados, sem intervenção humana direta.

Visa também endereçar o acesso móvel à Internet (serviço de Banda Larga Móvel), reforçando a capacidade numérica para servir estes mercados.

Com esta alteração a MEO passa a disponibilizar aos seus clientes soluções de numeração mais flexíveis e escaláveis. A gama 49 tem capacidade para gerir até 10 mil milhões de números, impulsionando a adoção de novos modelos de negócio digitais e novas formas de interação com clientes e parceiros.

Ao alinhar tecnologia e inovação, a MEO reforça o seu compromisso em liderar a transformação digital em Portugal, colocando à disposição das empresas e dos consumidores, com necessidades crescentes de utilização de dados, as ferramentas necessárias para a eficiência na comunicação de dados num futuro cada vez mais conectado.

A empresa está, assim, a contribuir para a competitividade das organizações e da sociedade em geral e para o desenvolvimento sustentável da economia digital em Portugal.