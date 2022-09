Ligação por satélite do iPhone 14 usa chip Qualcomm e componentes de RF com selo Apple

A caixa de Pandora foi aberta e o foco nos próximos anos passará por ligar os smartphones diretamente às comunicações por satélite. Não serão só as mensagens de SOS, mas tudo irá gravitar, o termo é mesmo esse. Várias empresas estão já a comercializar, um exemplo é a Starlink, outro, a Globalstar ou ainda a AST SpaceMobile em colaboração com a Vodafone. Pelo meio há outras empresas já prontas para o salto, como é o caso da Qualcomm no iPhone 14.

Atualmente, a conectividade por satélite com o novo iPhone é possibilitada pelo modem Qualcomm e componentes de RF personalizados da Apple.

Qualcomm X65 e tecnologia Apple inovam nas comunicações por satélite

O iPhone 14, iPhone 14 Plus, Pro, e iPhone 14 Pro Max incluem uma nova funcionalidade SOS de emergência via satélite, para que os utilizadores possam obter ajuda mesmo quando estão fora do alcance da rede móvel de comunicações ou Wi-Fi. Esta funcionalidade será lançada numa primeira fase nos Estados Unidos e Canadá, com início em novembro, mas poderá ainda este ano ser levada para outros países.

Segundo informações da Reuters deste fim de semana indicou que as funcionalidades de satélite são ativadas por um modem Qualcomm X65 dentro dos telefones. Uma declaração da Apple à Reuters também afirmou que os componentes e software de radiofrequência (RF) personalizados da Apple também tornam possível a funcionalidade de satélite.

O modem Qualcomm X65 permite a ligações móveis 5G para chamadas telefónicas e dados, mas também é a 'banda n53' que permite ao iPhone comunicar com satélites no céu. Especificamente, a Apple usa uma parceria com a infraestrutura de satélite gerida pela Globalstar.

Sistema SOS no iPhone 14 foi muito bem pensado

O SOS de emergência via satélite estará disponível quando o utilizador inicia uma chamada SOS de emergência, mas não consegue ligar-se a uma torre de telemóvel. Nesse caso, o telefone apresentará a opção de ligação ao satélite e enviará, em vez disso, uma breve mensagem de texto.

Os utilizadores necessitarão de uma visão clara do céu para que a funcionalidade funcione; o iOS orientará o utilizador a apontar o seu dispositivo para se alinhar com satélites aéreos.

Se os serviços de emergência locais puderem utilizar canais baseados em texto, o iPhone transmitirá estas mensagens diretamente através da ligação ao satélite. Caso contrário, os centros de retransmissão da Apple receberão a mensagem SOS e chamarão os serviços de emergência no seu nome.

Conforme referido anteriormente, este serviço será gratuito durante dois anos, com início em novembro. A Apple não divulgou planos de preços para o serviço de satélite após esse período gratuito ter terminado. A disponibilidade do país está inicialmente limitada aos Estados Unidos e Canadá.

Apple quer tirar a Qualcomm de dentro dos iPhones

Deixou de ser segredo que as equipas de chip da Apple trabalham atualmente num modem 5G interno visando "retirar" por completo as peças da Qualcomm do iPhone, com objetivos primários de eficiência energética (maior duração da bateria) e redução dos pagamentos de royalties para melhorar as margens de custo unitário de cada iPhone vendido.

No entanto, fazer um modem é incrivelmente complicado e muitos analistas permanecem céticos se a Apple conseguirá ser bem sucedida. Já a empresa de Cupertino espera replicar o sucesso dos seus investimentos nos Apple Silicon personalizados para os SoCs da série A e da série M. No que toca aos rumores, espera-se que o primeiro modem Apple esteja pronto para um "momento de anúncio nobre" em 2024.

Não podemos descartar o premente retorno investimento de mil milhões de dólares que a Apple fez ao adquirir a divisão de modems para smartphones da Intel, em 2019.