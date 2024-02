iPhones poderão vir a ter um “modo subaquático” dedicado, revela nova patente

O iPhone todos os anos apresenta algo novo, dos SoCs à capacidade de se comunicar por satélite, a Apple tem trazido inovações que, em certos cenários, fazem a diferença. Os próximos poderão, à imagem do Apple Watch, ter um "modo subaquático". Esta informação foi recolhida de uma nova patente que nos mostra alguns dados curiosos!

A Apple é conhecida por investir muito em várias tecnologias de ponta que, um dia, farão parte dos seus produtos. Uma destas tecnologias é a "underwater user interface" ou numa tradução direta interface de utilizador subaquática, recentemente patenteada. A empresa de Cupertino poderá equipar um dos seus iPhones com esta funcionalidade neotérica.

Aqui, vamos tentar perceber o que é esta funcionalidade e como poderá melhorar a experiência do iPhone.

Patente da interface de utilizador subaquática da Apple

A Apple registou uma patente de 78 páginas na terça-feira para esta "interface de utilizador subaquática". A ideia subjacente é exatamente o que parece - ativar uma interface de utilizador alternativa no seu iPhone quando este se encontra debaixo de água.

A Apple considera que a atual interface iOS é "incómoda e ineficaz" quando o iPhone está submerso em água ou simplesmente molhado. A Apple considera que a interface atual é "desatualizada, morosa e ineficaz" debaixo de água. Já o deve ter experimentado num iPhone ou em qualquer outro smartphone. Os ícones, os widgets e os elementos da interface do utilizador não respondem ao toque como seria de esperar.

Também pode acontecer de outra forma, ou seja, dedos húmidos ou molhados também podem afetar a sua interação com o ecrã ou a IU. Os seus toques podem ser registados incorretamente ou resultar em respostas não intencionais da interface.

Assim, para ultrapassar este problema, a Apple criou este modo subaquático, em que a interface do iOS terá botões maiores, menos menus e mais entradas serão feitas utilizando os botões do dispositivo, como o botão de ligar/desligar ou os botões de volume.

De certa forma, pensamos que poderá assemelhar-se ao Easy Mode do One UI ou aos ícones de lançadores Android de terceiros, como o Big Launcher. Se for esse o caso, esta interface pode ser útil para os idosos e para os deficientes visuais. Mas só podemos ter a certeza quando tivermos mais pormenores.

Além disso, a biblioteca de aplicações ou o ecrã inicial poderiam permitir o deslocamento vertical em vez do deslizamento horizontal na atual interface do utilizador do iOS.

Quando é que podemos contar com o modo subaquático nos iPhones?

A Apple acabou de publicar a patente e a coisa deve ser uma iniciativa experimental. É possível que nem sequer chegue a um iPhone de retalho, pelo menos tão cedo. Não estamos à espera desta funcionalidade na série iPhone 16, pois não temos a certeza se se trata apenas de uma funcionalidade de software ou se requer engenharia de hardware.

Por enquanto, pode comprar capas à prova de água de fabricantes de acessórios como a Catalyst, se a proteção incorporada não for suficiente. Caso não saiba, a mais recente série iPhone 15 oferece uma resistência à água até 6 m durante 30 minutos com a classificação IP68. Isto deve ser suficiente para uma exposição limitada à água.