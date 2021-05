Apple poderá lançar os seus próprios modems 5G já em 2023

A Apple tem um compromisso com a Qualcomm para o fornecimento de chips 5G. Contudo, o acordo estará já no fim do prazo e a empresa de Cupertino irá avançar com a sua própria tecnologia para modems 5G. Segundo o analista de mercado Ming-Chi Kuo, 2023 será o ano em que a Apple já não dependerá da Qualcomm para equipar o iPhone e iPad com 5G.

Com este passo, a Apple deixará de depender da Qualcomm e, por sua vez, a Qualcomm terá um novo desafio pela frente.

A transição da Apple do uso de modems Qualcomm para os seus próprios designs 5G pode acontecer nos próximos dois anos, conforme sugere o analista da TFI Securities Ming-Chi Kuo. No entanto, conforme é sabido, a Apple é um grande cliente visto ter equipado toda a sua linha do iPhone 12 com 5G. Tal cenário levará a Qualcomm a procurar novos mercados.

Como as vendas do Android no mercado dos smartphones 5G de topo de gama estão lentas, a Qualcomm será forçada a competir com mais pedidos no mercado de baixo custo para compensar a perda de pedidos da Apple. Quando as restrições de fornecimento melhorarem, a MediaTek e a Qualcomm terão menos poder de regatear sobre as marcas, resultando numa pressão competitiva significativamente maior no mercado de médio a baixo custo.

Referiu o analista.

5G: Apple quer deixar de depender da Qualcomm

A Apple projeta os seus próprios chips móveis desde 2007. Como vimos ano passado, com o lançamento da linha Apple Silicon, a empresa de Cupertino não quer depender de tecnologias de terceiros para equipar os dispositivos. No entanto, até ao momento, a Qualcomm é quem domina o mercado dos chips modem 5G.

Desde 2017 que existem rumores a dar conta que a gigante tecnológica estará a desenvolver o seu próprio modem 5G. No entanto, como é sabido, a Apple teve um desentendimento com a Qualcomm sobre o pagamento de royalties a partir daquele ano. As duas empresas acabaram em tribunal e houve necessidade da Apple chegar a um acordo com a Qualcomm.

O acordo entre as duas empresas deverá estar a chegar ao fim num futuro próximo. Para reforçar a estratégia de fabrico próprio dos chips em causa, a empresa liderada por Tim Cook adquiriu em 2019 o negócio dos modems da Intel por mil milhões de dólares.

Conforme é sabido, esta não é a primeira vez que ouvimos a data de 2023 para a Apple começar a fazer os seus próprios modems. A empresa deu a conhecer em março de 2021 um investimento de mil milhões de euros num projeto de investimento na Europa para design de chips 5G e tecnologias sem fio. Além disso, foi também veiculado por analistas que a empresa de Cupertino poderia estar em conversações com Broadcom e com a Qorvo para estas empresas produzirem os chips 5G desenhados pela Apple.

