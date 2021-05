Programador cria botão físico para escolher entre o Windows e Linux

As possibilidades de ter vários sistemas operativos numa única máquinas são diversas. Podemos recorrer à virtualização, sendo esta a forma mais simples e rápida, podemos ter, por exemplo, o Linux dentro da consola do Windows ou então tendo os dois sistemas instalados de forma nativa na máquina.

Para este último cenário, um programador criou um botão físico para alternar entre o Windows e Linux. Veja como funciona.

Botão Windows / Linux permite interagir com o Grub

Farto de ter de andar a escolher no Grub que sistema arrancar, um programador criou um botão, que fixou à secretária, para mudar entre o Windows e Linux.

O Grub é um gestor de boot do projeto GNU, e tem como função dar-nos a possibilidade de escolher qual dos vários sistemas operativos instalados no PC queremos iniciar, qual o pré-definido para arrancar automaticamente, quantos segundos até arrancar automaticamente, etc.

Holdaway o programador responsável pela engenhoca, diz que usou dois componentes: um botão de seleção e uma pequena placa USB equipada com um microcontrolador STM32 (um chip de baixo custo e arquitetura ARM).

Veja o botão em funcionamento…

É verdade que a ideia é interessante, mas não é perfeita! O ideal seria mudar de sistema, mesmo em funcionamento, sem a necessidade de ir ao boot. No entanto, para tal cenário, seria necessário ter duas máquinas (Uma com Windows e outra com Linux). O projeto está disponível para quem pretender fazer algo idêntico. Para tal basta que aceda aqui.

Que outras soluções teriam para este cenário?