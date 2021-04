iPhone 13 trará 5G mmWave ultrarrápido a mais países. E Portugal?

Portugal está ainda a dar os primeiros passos no que toca ao 5G. Contudo, alguns países estão já a todo o vapor e os fabricantes de smartphones e de outros dispositivos tiram já partido. Segundo o popular analista que segue os desígnios da Apple, Ming-Chi Kuo, a linha do iPhone 13 trará 5G mmWave (onda milimétrica) para mais países.

O iPhone 12 suporta a tecnologia 5G em todo o mundo. Contudo, os equipamentos com antena mmWave apenas são vendidos nos Estados Unidos. A cobertura millimeter wave é limitada, e ainda não há muitos países com este 5G em frequências altíssimas.

Mas… o que é 5G mmWave?

Em grosso modo, para enquadrarmos o assunto, podemos dizer que as ondas milimétricas (mmWave) são as que trazem as maiores vantagens do 5G. Isto é, permitem uma maior velocidade nas ligações e uma maior capacidade para lidar com “biliões” de dispositivos ligados em simultâneo à Internet.

Em resumo, a millimeter wave, 5G high-band ou 5G+ são acrónimos para referir o 5G que funciona em frequências extremamente altas, entre 24 e 60 GHz.

iPhone 13 pode alargar millimeter wave a mais países

As duas vertentes de 5G são sub-6GHz e mmWave. O sub-6GHz (ou mid-band) tem ampla implantação com velocidades máximas do mundo real na extremidade superior do desempenho LTE, em torno de 60-100 megabits por segundo. O mmWave usa um espectro que não penetra bem em ambientes internos, mas pode fornecer cobertura de alta largura de banda para uma área pequena.

Em Portugal, poderemos ter esta tecnologia. Isto porque o leilão de frequências da ANACOM inclui faixas consideradas de referência para esta tecnologia, nomeadamente a dos 3,6 GHz.

Kuo diz que a disponibilidade de unidades produzidas com mmWave aumentará para cerca de 55-60% na linha iPhone 13. Os países que recebem o iPhone com suporte mmWave supostamente incluem Canadá, Japão, Austrália e os principais mercados europeus.

A Apple deverá também incluir nos iPad Pro 2021 o 5G. Portanto, amanhã poderemos receber os primeiros tablets da empresa de Cupertino com esta tecnologia. Acompanhe o evento que iremos cobrir passo a passo.