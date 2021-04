Apple anuncia oficialmente evento especial para 20 de abril: Spring Loaded

Depois de termos já dado conta de que a Apple havia deixado à Siri a informação sobre o evento de abril, a empresa lançou agora oficialmente o convite. O evento especial de primavera, o Spring Loaded, será transmitido no próximo dia 20 de abril.

Para primeiro evento de 2021, a empresa de Cupertino terá alguns trunfos na manga. Numa transmissão virtual, como as anteriores, a Apple deve anunciar os novos modelos do iPad Pro, os AirTags e muito mais.

Spring Loaded… o primeiro evento Apple 2021

Depois da Siri ter “dado com a língua nos dentes“, a Apple vem oficialmente apresentar a data e a hora do evento Spring Loaded. Na próxima terça-feira, dia 20 pelas 18 horas (hora de Portugal continental), a empresa irá mostrar-nos o que tem para lançar no mercado.

O que poderá sair no evento de abril?

Bom, vamos atrás no tempo e temos alguns rumores e indícios que nos podem conduzir nalgumas ilações. Isto é, através das apresentações virtuais no Steve Jobs Theatre a Apple irá transmitir ao vivo no site da Apple, na sua app de TV e no YouTube, poderão ser apresentados os novos iPad Pro, com tecnologia de ecrã mini-LED para o modelo de 12,9 polegadas e novos processadores para ambos os modelos.

Além do novo iPad Pro, há rumores de que a Apple está a trabalhar nos novos AirPods, incluindo AirPods 3 e AirPods Pro 2. Uma atualização da Apple TV também continua a ser rumor, mas não está claro se será carta no baralho de produtos de abril.

A Apple também está no meio da transição da linha de Mac para processadores Apple Silicon. Embora os novos modelos de MacBook Pro de 14 e 16 polegadas não sejam esperados até a segunda metade do ano, existe a possibilidade de que um novo iMac seja revelado durante o evento de abril. A Apple recentemente descontinuou o iMac Pro, enquanto vários modelos de iMac de 21,5 polegadas também estão em espera ou completamente indisponíveis.

Calma que ainda temos os localizadores. O evento de abril pode representar a tão esperada estreia dos AirTags da Apple. Há rumores sobre estes localizadores de objetos desde há dois anos para cá. Contudo, tendo em conta alguns indícios que apareceram nas versões beta do iOS 14.5, acredita-se que sejam lançados na próxima semana.