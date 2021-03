Apresentado na WWDC de 2017, o iMac Pro sempre foi uma máquina poderosa e até um pouco controversa, graças principalmente ao seu preço. A Apple tem neste computador uma das suas melhores propostas e que ao longo dos anos tem provado a sua capacidade.

Poi,s esta proposta parece agora estar a chegar ao seu fim de vida, com uma mudança na sua venda. A Apple deverá descontinuar esta máquina e apresentar em breve uma nova proposta. As vendas ainda são feitas, mas apenas no stock existente.

Chegou o fim do iMac Pro?

Foi na WWDC de 2017 que a Apple revelou ao mundo a sua nova proposta para a linha iMac Pro. Este computador tem um ecrã de 27″ retina 5K e pode vir com um processador Xeon até 18 núcleos. Há ainda que contar com suporte para drives até 4TB SSD e até 128 GB de memória ECC.

Com um preço base de 5.599 €, o iMac Pro não é uma máquina que seja acessível a todos os utilizadores. No entanto, e com todo o hardware presente, este computador destina-se a funções de elevada necessidade de processamento, tal como a maior parte das máquinas da Apple se destina.

Apple deixa de vender este computador

Pois este computador parece estar agora a chegar ao seu fim de vida, com a Apple a terminar as suas vendas no futuro próximo. O site da empresa, onde pode ser comprado, mostra agora que o iMac Pro está disponível, mas limitado ao stock existente.

A própria Apple já terá confirmado que este é mesmo o fim do iMac Pro e que as suas vendas vão continuar apenas enquanto existir stock. Não existe, por isso, uma data específica para o fim das vendas, mas esta deverá chegar muito em breve.

Em breve teremos uma nova máquina da Apple

Apesar de existirem ainda muitas dúvidas, é quase certo que a Apple estará a preparar uma alternativa ao iMac Pro e a outras máquinas. Com o sucesso dos novos SoC M1 fica claro que a solução irá passar certamente por usar esta nova plataforma.

Tudo apontava para que a renovação dos Mac fosse apresentada na próxima WWDC, mas esta alteração pode mudar os planos. A Apple poderá fazer a apresentação dos novos iMac Pro e outras propostas muito em breve e assim fará a esperada renovação destas linhas.