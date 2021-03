Uma das grandes vantagens que tem sobressaído da chegada dos carros elétricos ao mercado é a quantidade de tecnologia que trazem. Esta vai muito para lá do funcionamento destes veículos e aplica-se também é sua gestão e até ao entretenimento dos ocupantes.

Esta capacidade adicional precisa de ser mantida e melhorada, com simples atualizações de software. A Volkswagen assumiu agora um compromisso e muito em breve os seus carros elétricos vão receber via OTA as necessárias correções.

Atualizações de software são essenciais

A Tesla já nos habituou a trazer novidades importantes para os seus carros de forma remota. Sem qualquer intervenção física e com tudo feito remotamente, os carros desta marca recebem novas funcionalidades e até correções de problemas pontuais.

Claro que este parece ser o caminho mais lógico e que muitas outras marcas devem e querem seguir em breve. A próxima a seguir este caminho parece ser a Volkswagen, que ainda este ano vai dar aos seus carros atualizações via OTA

Tudo chegará via OTA como esperado

Do que a marca alemã revelou, será já no próximo verão que os ID.3 e ID.4 devem começar a receber melhorias de software. Se até agora não existia um processo conhecido para estas atualizações, tudo parece estar encaminhado e pronto a ser realizado.

A Volkswagen irá enviar via OTA as necessárias melhorias e correções para os seus carros. Assim consegue dar continuidade ao processo de digitalização da marca e dos seus carros. Via OTA a marca garantirá o acesso não apenas ao software como também a serviços.

Volkswagen seguirá os passos da Tesla

A promessa da Volkswagen é importante, uma vez que garante atualizações periódicas. A aposta da marca aponta para que estas novas versões surjam a cada 3 meses. Estas vão trazer as correções e as melhorias necessárias para os carros elétricos da marca.

Depois de problemas grandes com o software, que levaram ao adiamento do lançamento do ID.3, a Volkswagen parece agora entrar no ritmo certo. Do que temos visto com a Tesla, estas atualizações são certamente essenciais e em muitos casos trazem melhorias que de outra forma seriam complicadas de ter.