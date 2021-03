A Google está constantemente a fazer experiências e testar novidades no Chrome, em todas as suas versões e plataformas. Este browser consegue assim melhorar e dar aos utilizadores as novidades esperadas, desejadas e até merecidas.

Infelizmente estas experiências nem sempre são simples de aceder e obrigam o utilizador a fazer configurações. Para contrariar esta situação, a Google tornou muito mais simples testar as novas experiências no Chrome.

Mais simples usar o Chrome

Com muitas opções escondidas, o browser da Google tem à disposição dos utilizadores muitas funcionalidades. Estas, por norma, são chamadas através da ativação de flags. Com o conhecido endereço chrome://flags, é possível ver e ativar o que queremos.

Por não ser um processo simples e esconder algumas dependências, a Google resolveu melhorar o Chrome e dar acesso direto a algumas experiências. Assim, a versão Canary deste browser tem agora uma nova opção presente junto da barra de endereço.

Experiências são naturais neste browser

Esta vai dar acesso às principais experiências que estiverem disponíveis para a versão em causa. Permite ativar rapidamente e sem complicações o seu acesso. Basta ver cada uma das que estão presentes e escolher as que querem ativas.

Cada uma destas tem ali uma explicação sobre o que oferecem aos utilizadores, bem como o que estes podem retirar delas. Após serem escolhidas, os utilizadores devem ter presente um botão para reiniciar o Chrome. Se pretenderem, nesse mesmo menu têm também a possibilidade de enviar comentários à Google.

Google quer que todos as possam testar

Claro que esta não é ainda uma opção que chegue ativa no browser. Os utilizadores precisam de definir uma última flag e trazer esta novidade para o browser. Só assim têm acesso a estas experiências de forma nativa e permanentemente em funcionamento. Acedendo a chrome://flags/#chrome-labs só precisam de a ativar.

Provavelmente a Google vai querer alargar esta novidade a outras versões do Chrome. Por agora está apenas na versão Canary, mas em breve devem surgir novidades. Com o acesso a estas experiências, o browser da Google vai certamente crescer e melhorar.