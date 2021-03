Volkswagen Trinity, um carro elétrico de luxo por apenas 35 mil euros?

A Volkswagen revelou a primeira imagem do Projeto Trinity. Este será um carro elétrico de luxo fabricado em Wolfsburg a partir de 2026. Segundo o fabricante alemão, o novo bólide será verdadeiramente aerodinâmico e rápido, tornando-se o topo de gama da marca. O trunfo poderá ser o seu preço. Isto porque foi anunciado que o veículo terá um preço a começar nos 35.000 euros.

A Volkswagen é uma voz ativa com declarações por vezes polémicas, como quando o seu CEO referiu que a Apple é mais ameaçadora do que a Toyota.

Volkswagen Trinity é um projeto arrojado

A ambição deste projeto é elevada, uma vez que irá estabelecer novos padrões para a Volkswagen em termos de autonomia térmica, velocidade de carregamento (equivalente ao tempo de reabastecimento de um carro térmico), digitalização e condução autónoma (embora a empresa prometa que estará tecnicamente preparada para atingir uma autonomia de nível 4, irá inicialmente oferecer um nível 2+, possivelmente devido a questões legislativas).

Ralf Brandstätter, CEO da Volkswagen, utilizou o lançamento deste teaser para dar novos detalhes do veículo.

O Trinity é uma espécie de ponto de cristalização da nossa estratégia ACCELERATE […]. Estamos a utilizar as nossas economias de escala para disponibilizar a condução autónoma a muitas pessoas e para construir uma rede neuronal de aprendizagem.

O responsável máximo da empresa refere que estão a criar as condições para o intercâmbio contínuo de dados da sua frota de veículos. Segundo ele, os carros poderão, por exemplo, partilhar informações sobre a situação do tráfego, sobre obstáculos ou acidentes.

VW Elétricos, desportivos e de luxo

A marca planeia evoluir na forma como constrói os carros com inovações e abordagens revolucionárias. Digitalização, automação e construção leve desempenharão um papel importante.

Os futuros automóveis elétricos da Volkswagen terão uma gama mais limitada de versões do que os modelos atuais, com hardware padronizado em toda a gama. Isto permitirá aos utilizadores ativar as funções que desejam em qualquer altura; simplificará também a produção, uma vez que todos os veículos serão tecnicamente os mesmos.

Isto, por sua vez, permitirá à Volkswagen introduzir um novo modelo de negócio, gerando receitas adicionais baseadas numa oferta de serviços digitais (carregamentos, energia, condução autónoma…).

No futuro, a configuração individual do veículo já não será determinada pelo hardware no momento da compra. Em vez disso, os clientes poderão acrescentar funções a pedido em qualquer altura através do ecossistema digital do automóvel.

Conforme sabemos, a marca tem já vários 100% elétricos no mercado e a ideia é expandir a sua frota com o acrescento de oferecer a condução autónoma. No entanto, o alvo continua a ser a Tesla que está já mais avançada nestes objetivos.