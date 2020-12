Google quer tornar mais simples o experimentar das novidades do Chrome

Com desenvolvimentos constantes, o Chrome é atualmente uma das propostas mais interessantes para navegar na Internet. A Google mantém estas novidades a serem criadas de forma continua e sempre a serem avaliadas.

Para garantir a qualidade destas novidades, a gigante das pesquisas tem várias versões disponíveis, com graus diferentes de estabilidade e de maturidade. Agora, e numa novidade, a Google quer dar aos utilizadores uma forma simples o experimentar as novidades do Chrome.

Experimentar as novidade do Chrome

É nas versões beta, dev e canary que a Google assenta os desenvolvimentos do Chrome. Cada uma destas versões tem diferentes graus de maturidade e é onde as novidades são igualmente avaliadas, testadas e os problemas encontrados e resolvidos.

Mesmo não sendo recomendadas para uma utilização no dia a dia, muitos recorrem a elas para testar as novidades que são desenvolvidas. Por norma, estas são ativadas por flags, localizadas no bem conhecido endereço chrome://flags.

Canary vai mudar e ser mais simples

Agora, e para facilitar todo o processo, há uma novidade na versão canary do Chrome. A Google que seja muito mais simples testar as novidades e por isso criou os Labs para este browser. Por agora está apenas nesta versão, e provavelmente não será trazida para outras.

Para usr esta novidade devem abrir o endereço chrome://flags e ativar a flag Chrome Labs. Após reiniciarem o browser vão ver junto da Omnibar a nova área, com 2 experiências já disponíveis e prontas a serem usadas.

Browser da Google dedicado aos testes Labs

Por agora temos disponível a possibilidade de ativar a Lista de Leitura e a Pesquisa de Separadores. A primeira permite que guardem separadores para ler mais tarde, de forma simples. Quanto à segunda, dá igualmente a opção de pesquisar rapidamente pelos separadores abertos.

Esta é uma forma muito interessante e importante da Google abrir o Chrome a mais testes. Tudo está na versão Canary, a que mais novidades recebe e a um ritmo muito elevado. Não deve ser usada de forma recorrente, mas por norma é suficientemente estável para permitir a navegação na Internet sem problemas.