Apple lança o iOS 12.5 e traz a Notificação de Exposição para dispositivos mais antigos

Uma das críticas feitas à Apple e à Google era que estas empresas, que desenvolveram APIs para as apps de exposição à COVID-19, deixaram de fora milhões de equipamentos ainda funcionais. Assim, a Apple aproveitou um ciclo de lançamentos e atualizou iPhones mais antigos que pararam no iOS 12.

Hoje, quem tem um iPhone 6, por exemplo, atualize para a versão iOS 12.5 e instale a app STAYAWAY COVID.

Apple atualiza iPhones mais antigos

A Apple lançou o iOS 12.5. Esta atualização que traz a Notificação de Exposição ao novo coronavírus para modelos mais antigos do iPhone, iPad e iPod touch. Além disso, também fornece patches de segurança que corrigem vulnerabilidades conhecidas em falhas na atualização anterior.

A Apple atualizou o iOS 12 pela última vez com o lançamento do iOS 12.4.9 em novembro. Com a última atualização na segunda-feira, a empresa está a expandir o número de dispositivos que podem ser adicionados às redes regionais de notificação de exposição.

App STAYAWAY COVID em mais iPhones

O sistema de Notificação de Exposição, desenvolvido pela Apple e Google, enviará um alerta aos utilizadores se eles entrarem em contacto com alguém que teve um teste positivo à COVID-19.

Esta app STAYWAY COVID baseia-se em identificadores Bluetooth anónimos de curto alcance e não recolhe dados de localização ou informações de identificação pessoal.

O sistema é totalmente opcional e deve ser ativado pelo utilizador. Uma autoridade de saúde local também deve oferecer suporte ao sistema, fornecendo o código para introdução na app.

Embora a atualização do iOS 14 suporte todos os mesmos dispositivos que o iOS 13, ela ainda deixa de fora os modelos mais antigos. Como exemplo estão os iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, e o iPod touch de sexta geração.

A atualização do iOS 12.5 agora deve estar disponível como uma atualização over-the-air (OTA) em dispositivos compatíveis. Os utilizadores podem indo a Definições > Geral > Atualização de software.