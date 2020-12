Qualcomm anuncia o novo processador de gama média Snapdragon 678

Depois do lançamento do tão aguardado topo de gama Snapdragon 888, a Qualcomm anunicou agora o Snapdragon 678, o novo processador destinado à gama média.

Com este chipset, a fabricante promete um melhor desempenho, maior velocidade, uma captura de vídeo e fotos aprimorada, e uma experiência multimédia imersiva.

Sem dúvida que a Qualcomm é atualmente das mais respeitadas e inovadoras fabricantes de processadores para dispositivos móveis. E apesar de haver outras marcas nesta corrida, a empresa da Califórnia consegue estar em constante evolução e atenta às exigências do mercado.

Recentemente, a marca apresentou o seu topo de gama Snapdragon 888, que já deverá vir com os próximos smartphones de alto desempenho, como por exemplo o Galaxy S21 da Samsung e o Xiaomi Mi 11. Mas agora mais novidades foram anunciadas.

Qualcomm anunciou o processador Snapdragon 678 para a gama média

A fabricante anunciou o novo processador Snapdragon 678, destinado aos próximos smartphones de gama média do ano de 2021. De acordo com a empresa, este chipset oferece várias melhorias no desempenho, ligações de alta velocidade, melhor captura de foto e vídeo e uma experiência multimédia imersiva.

Este processador substitui assim o Snapdragon 675, mas ainda não conta com suporte à rede 5G. Neste sentido pode muito bem ser uma opção para equipamentos com bom hardware, mas a preços mais acessíveis.

O modem Snapdragon X12 LTE consegue alcançar uma velocidade de 600 Mbps em download e 150 Mbps de upload. Este chipset consegue uma velocidade de 2,2 GHz e traz arquitetura de núcleo Kyro 460.

Por sua vez, o processamento gráfico é realizado pelo GPU Adreno 612, que está otimizado para suportar engines como a Unity, Messiah, NeoX e Unreal Engine 4. Neste sentido, este processador deverá oferecer um resultado satisfatório em grande parte dos jogos que atualmente fazem parte do Google Play.

A Qualcomm adianta que o Snapdragon 678 vai apresentar um alto desempenho em streaming de jogos, vídeos e música.

Já no segmento da fotografia, o chipset traz o sensor Qualcomm Spectra 250L com suporte até três câmaras com resolução máxima de 48 MP “sem atraso no obturador”. O processador vem ainda com a terceira geração da Qualcomm Artificial Intelligence Engine para disponibilizar o efeito Bokeh, fotos com pouca luz e focagem automática a laser de alta precisão. Além disso suporta também gravação de vídeo em 4K.

Para já ainda não foi confirmado qual será o primeiro smartphone a chegar com o Snapdragon 678. No entanto tudo aponta para que esses equipamentos sejam lançados no primeiro trimestre de 2021.

