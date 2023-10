Há rumores de que a Apple está a desenvolver um novo HomePod com um ecrã, e as novas imagens partilhadas na web supostamente dão-nos um primeiro vislumbre da nova coluna inteligente. Este poderá ser um bom incremento ao dispositivo.

Ecrã num HomePod poderá trazer mais funcionalidades

A imagem acima parece mostrar um HomePod semelhante em tamanho ao HomePod de segunda geração que foi lançado no início deste ano, mas com o que parece ser um ecrã LCD funcional na parte superior.

A foto foi partilhada por um colecionador de dispositivos e um "leaker" conhecido como "Kosutami", que já tinha partilhado informações precisas de pré-lançamento sobre os acessórios FineWoven da Apple, vários protótipos, como os carregadores MagSafe e os AirPods em diferentes opções de cor, e muito mais.

No início do dia, Kosutami também partilhou imagens de componentes alegadamente pertencentes a um protótipo do HomePod que apresenta um grande sensor de ecrã tátil na parte superior, com uma área muito maior do que o atual painel do HomePod.

Separadamente, o outras fontes ligadas aos conteúdos Apple também afirmaram terem verificado a legitimidade destas imagens com as suas próprias fontes. Além disso, dizem que o protótipo, com o nome de código B720, é um novo produto que está a ser trabalhado ativamente pela Apple, e não algo que a empresa tenha experimentado no passado.

De acordo com essas fontes, a aplicação LcdUTest mostrado no painel de exibição do HomePod montado é uma app interna usada pelos engenheiros para testar o novo ecrã.

Separadamente, o tvOS 17 sugere que o Apple Music e o Apple Podcasts sejam as primeiras aplicações reescritas para serem compatíveis com o novo ecrã, que exibirá uma animação baseada nas cores da capa do álbum quando uma música ou podcast estiver a ser reproduzido. O ecrã também pode exibir notificações importantes.

Alguns "puristas" dizem que não encontram nenhuma utilidade deste ecrã colocado na parte superior da coluna. Aliás, dizem que Apple deveria repensar este ecrã para o poder usar, como o Amazon Echo Show, no FaceTime ou noutro tipo de chamadas.