Apple lança novo HomePod grande com design refinado e nova cor

Hoje, a Apple anunciou o seu mais recente HomePod de segunda geração. A coluna inteligente de aparência futurista não apenas faz avanços em acústica, mas também está repleto de inovações, desde recursos avançados de Siri e áudio computacional até gestão e automação de dispositivo inteligentes.

Além do novo preço, a empresa de Cupertino recheou a nova coluna com muitas novidades que vão seguramente aliciar o consumidor. Será desta que chega a Portugal?

A nova versão será a sucessora do HomePod original de 2018

A Apple descontinuou o HomePod original em março de 2021 devido a vendas abaixo do esperado. Apesar da descontinuidade, a coluna inteligente de alta qualidade ainda tem muito mercado. E foi seguramente essa a razão da Apple ter agora lançado uma versão muito evoluída.

A empresa de Cupertino anunciou o HomePod de segunda geração, um sucessor do modelo de tamanho. O novo HomePod tem um preço inicial de 349,00 €, recursos domésticos inteligentes aprimorados, sensores de temperatura e humidade e muito mais. O novo HomePod está disponível para encomenda hoje e começará a chegar em 3 de fevereiro.

Novos recursos e detalhes da coluna inteligente

O design do novo HomePod é bastante semelhante ao modelo da geração anterior. A grande mudança é que a superfície de toque na parte superior do HomePod agora ilumina-se de ponta a ponta, semelhante ao HomePod mini.

O HomePod de segunda geração está disponível em duas cores: branco e meia-noite. As imagens fazem com que a cor da meia-noite pareça muito semelhante ao cinza espacial anterior, mas a Apple jura que é uma “nova cor feita com tecido de malha 100% reciclado, com um cabo de alimentação da mesma cor”.

Em termos de especificações, o novo HomePod tem cinco tweeters, o que é inferior aos sete tweeters do HomePod original em tamanho real. É alimentado pelo chip S7, em comparação com o chip A8 no HomePod original e o S5 no HomePod mini. A matriz de microfones também caiu de seis para quatro.

A Apple parece pensar que essas mudanças não terão impacto na qualidade do som:

O HomePod oferece qualidade de áudio incrível, com graves ricos e profundos e altas frequências impressionantes. Um woofer de alta excursão de engenharia personalizada, um motor poderoso que aciona o diafragma de um notável microfone de equalização de graves de 20 mm e um conjunto de cinco tweeters de formação de feixe em torno da base, todos trabalham juntos para obter uma experiência acústica poderosa. O chip S7 é combinado com software e tecnologia de deteção de sistema para oferecer áudio computacional ainda mais avançado que maximiza todo o potencial do seu sistema acústico para uma experiência de audição inovadora.

O novo HomePod suporta reconhecimento de som, que é um recurso também suportado por outros dispositivos da Apple. No HomePod, este recurso pode ouvir alarmes de fumo e monóxido de carbono e enviar uma notificação diretamente para o seu iPhone se um som for identificado.

Este recurso, no entanto, não será lançado até a primavera com uma futura atualização de software.

A Apple também adicionou um chip U1 ao HomePod de tamanho normal pela primeira vez. A empresa diz que este chip é usado para recursos de Handoff mais avançados e confiáveis ​​ao transferir músicas do iPhone para o HomePod.

A má notícia é que ainda não é desta que a coluna chega ao mercado nacional.