Sindicato de trabalhadores da Ubisoft emite uma convocatÃ³ria de greve

A vida da criadora francesa Ubisoft não tem sido nada fácil nos últimos tempos. E esse facto fez com que, recentemente, o CEO da marca passasse a responsabilidade para o outro lado e pedisse ajuda aos seus funcionários para salvar a empresa.

Mas há agora mais desenvolvimentos sobre este assunto e os mesmos revelam que agora o sindicato que alberga os trabalhadores da Ubisoft emitiu uma convocatória de greve e pede que o salário dos funcionários da criadora seja aumentado para que essa greve não aconteça.

Trabalhadores da Ubisoft convocam greve e querem aumento salarial

Segundo as recentes notícias do segmento gaming, os trabalhadores da Ubisoft estão a convocar uma greve depois das declarações do CEO da empresa, Yves Guillemot, onde o executivo pede ajuda aos funcionários para que estes salvem a empresa, tendando assim passar a batata quente e a responsabilidade para o lado destes. Mas as palavras do CEO e fundador não foram bem recebidas pela força de trabalho da criadora de jogos francesa e já foi mesmo descrita como sendo uma "comunicação catastrífica".

Desta forma, as consequências não demoraram e o sindicato de trabalhadores Solidaires Informatique convocou agora uma greve e acusa Guillemot de atribuir a culpa desta má fase da Ubisoft aos seus funcionários. Segundo o sindicato:

O Sr. Guillemot exige muito dos seus funcionários, mas sem nenhuma remuneração. Os salários acompanharam a alta inflação dos últimos anos? E a implementação da semana de quatro dias? O que foi feito para as equipas que vêm fora das produções esgotadas (como as de Just Dance ou Mario)?

Para que a greve não aconteça, o sindicato pede que o salário de todos os trabalhadores seja aumentado em 10% como forma de compensar a inflação sofrida pelo país nos últimos anos. Os trabalhadores afirmam que a criadora de jogos tem dinheiro suficiente para aceitar esse pedido, especialmente devido ao último acordo que celebrou com a Tencent. O sindicato acrescentou que:

Com as centenas de milhões de euros obtidos da Tencent, há dinheiro nos cofres dos empregadores [...] Porque o Sr. Guillemot e sua pandilha só entendem a relação de poder, a Solidaires Informatique está a convocar os funcionários da Ubisoft Paris a entrar em greve na sexta-feira, 27 de janeiro, à tarde, das 14h às 18h.

Recordamos que em setembro de 2022, a Tencent duplicou a sua participação na Ubisoft num acordo que envolveu cerca de 300 milhões de euros.