CEO da criadora Ubisoft pede ajuda aos trabalhadores para salvar a empresa

A Ubisoft é uma das mais populares criadoras do segmento dos jogos, sendo a responsável pela produção de grandes títulos como Assassin's Creed e Prince of Persia. Mas parece que a marca não está a atravessar uma fase nada boa.

Neste sentido, de acordo com as últimas novidades do setor, o CEO da Ubisoft, Yves Guillemot, pediu agora ajuda aos seus funcionários para conseguir salvar a empresa.

Ubisoft pede ajuda aos funcionários para salvar a empresa

Quem está mais atento ao mundo dos jogos certamente que conhece, ou pelo menos já ouviu falar, da Ubisoft. A empresa é um dos nomes mais fortes neste segmento, tendo já um vasto leque de produções, como Assassin's Creed, Prince os Persia, Rayman, Far Cry, For Honor, Watch Dogs, Tom Clancy's, Just Dance, Rabbids, entre outros.

No entanto, as últimas informações mostram que a empresa está a passar por algumas dificuldades, o que levou agora o CEO da mesma a pedir ajuda aos seus funcionários. De acordo com os detalhes, o CEO e cofundador Yves Guillemot enviou um email urgente a todos os seus mais de 20.000 funcionários a pedir ajuda para salvar a empresa. Nesse email, o executivo coloca a responsabilidade do outro lado ao dizer que "a bola está do seu lado para entregar o produto dentro do prazo e com o nível de qualidade esperado".

As ações da Ubisoft estão a cair a pique e pela imagem abaixo, referente à bolsa de valores Nasqad, vemos claramente esse cenário onde, a partir do mês de agosto de 2022 até agora, essa queda tem sido bastante expressiva. Lembramos que já em abril do ano passado se falava que a criadora poderia ser vendida à Sony ou à Microsoft.

Recentemente, a Ubisoft também anunciou que iria cancelar o lançamento de três jogos ainda não anunciados, o título Skull & Bones sofreu atrasos e as vendas têm sido fracas no geral.

Vamos continuar a acompanhar este assunto e aguardemos que esta grande criadora de populares jogos consiga sair deste buraco negro em que se encontra.