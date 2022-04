Criadora de jogos Ubisoft pode ser vendida em breve à Sony ou à Microsoft

A Ubisoft é uma empresa francesa dedicada à criação de videojogos responsável pelo desenvolvimento de alguns dos mais populares jogos da atualidade.

No entanto, de acordo com as mais recentes informações, a criadora poderá ser vendida em breve, e tudo indica que poderá ser Sony ou à Microsoft.

A Ubisoft Entertainment, anteriormente designada de Ubi Soft Entertainment, é uma empresa francesa criada a 28 de março de 1986 que se dedica à criação de jogos eletrónicos. Sediada em Montreuil, em Paris, a empresa conta já com vários estúdios de criação nos quatro cantos do planeta.

A empresa criou vários videojogos populares, como por exemplo Assassin's Creed, Prince of Persia, Far Cry, For Honor, Tom Clancy's, Just Dance, Watch Dogs, Rayman e Rabbids. Mas parece que o futuro da marca poderá mudar daqui a pouco tempo.

Ubisoft pode ser comprada pela Sony ou Microsoft

De acordo com as últimas informações reveladas por fontes da indústria, a Ubisoft poderá ser a próxima empresa de jogos a ser vendida. E os detalhes indicam que nomes como a Sony e a Microsoft podem vir a ser os mais interessados nesta aquisição.

A informação surge após ter sido referido que algumas empresas estariam de olho na criadora de jogos francesa e que a mesma poderia ser comprada uma vez que as suas ações estão em queda. Por exemplo, em julho de 2018 cada ação da Ubisoft valia 102,95 euros e atualmente vale 38,43 euros.

O site Bloomberg também adianta que as marcas Blackstone e KKR & Co. estarão igualmente a analisar a possibilidade de negócio. No entanto, a Ubisoft ainda não terá iniciado nenhumas negociações concretas.

Já de acordo com o canal Kotaku, a empresa tem colaborado com consultores de forma a estes analisarem o seu negócio. E as fontes do Kotaku sugerem que tal é também um indicador de que a empresa estará a organizar tudo para uma possível venda. No entanto, num comunicado ao canal, a criadora de jogos francesa refere que "não comentamos rumores ou especulações".

Em novembro de 2021 havíamos noticiado que a Ubisoft estaria interessada no desenvolvimento de jogos de Blockchain e NFTs.