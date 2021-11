A Ubisoft é uma conhecida criadora de jogos eletrónicos francesa com sede em Montreuil. É responsável pelo desenvolvimento de vários títulos populares, como Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia, Rayman, Raving Rabbids, Tom Clancy's, Watch Dogs, entre outros.

No entanto a empresa parece querer agitar um pouco a sua estratégia. Nesse sentido, revelou que tem planos para o desenvolvimento de jogos de blockchain e NFTs.

Ubisoft quer desenvolver jogos de blockchain e NFTs

Parece que a criadora de jogos francesa Ubisoft está à procura de novas fonte de receita. E, para isso, vai começar por dar um passo na abertura dos seus jogos para novas e mais modernas dinâmicas.

Assim, segundo as mais recentes informações, a empresa pretende iniciar-se na integração da tecnologia blockchain nos jogos que vai desenvolver no futuro. Para além disso, a Ubisoft vai ainda apostar e adicionar técnicas de "jogar para ganhar", as quais permitem que o jogador consiga ganhar criptomoedas para jogar novos jogos da criadora.

De acordo com as afirmações de Yves Guillemot, CEO da Ubisoft, durante uma recente videoconferência:

Como podem ver, esta indústria está a mudar regularmente, com muitas novas revoluções. Consideramos que o blockchain é uma dessas revoluções. Isso significará um aumento no play-to-earn que permitirá que mais jogadores ganhem conteúdo próprio e consideramos que isso vai fazer a indústria crescer muito. Portanto, temos trabalhado com muitas pequenas empresas que estão a entrar no mundo do blockchain e estamos a começar a ter um bom entendimento de como podemos causar impacto na indústria. Queremos ser um dos principais participantes.

Já não é de agora que a Ubisoft se interessa por blockchain e já desde o ano de 2018 que o Laboratório de Inovação Estratégica da empresa tem pesquisado sobre o tema.

No entanto esta inovação não é vista com bons olhos por todas as empresas. A Valve, por exemplo, dona da Steam, proibiu recentemente os jogos com transações em criptomoedas e NFTs. Por outro lado, quase imediatamente a seguir, a Epic Games aproveitou a oportunidade e fez saber que quer ter jogos que envolvam essa mesma tecnologia.