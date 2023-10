Fundador da FTX Ã© um “nerd da matemÃ¡tica” que nÃ£o roubou dinheiro, diz a defesa

Tal como referimos, teve início o julgamento do fundador e ex-CEO da exchange de criptomoedas Sam Bankman-Fried e este é acusado de ter roubado milhões de dólares aos utilizadores da plataforma. Desta forma, muitas informações começam agora a ser reveladas e a sua defesa afirmou que o acusado é um "nerd da matemática" que não roubou dinheiro aos clientes.

Sam Bankman-Fried: um "nerd da matemática" que não roubou?

Os olhos estão postos no julgamento do fundador da FTX. E segundo as informações avançadas pela Reuters, o advogado de Sam Bankman-Fried, ao expor a defesa do seu cliente no julgamento por fraude nesta quarta-feira (4), retratou o ex-milionário como sendo um homem de 31 anos que é um "nerd da matemática" que ignorou, sim, a gestão de risco na construção da sua plataforma de exchange FTX, mas que não roubou o dinheiro aos seus clientes.

Bankman-Fried declarou-se inocente das acusações de ter usado o dinheiro dos clientes da FTX desde o lançamento em 2019 até à data da sua falência, em novembro de 2022. A acusação diz que este golpe do fundador da plataforma teve como objetivo sustentar o seu fundo Alameda Research, comprar propriedades de luxo e doar mais de 100 milhões de dólares a candidatos políticos dos Estados Unidos da América.

Na declaração inicial, o advogado de defesa de Bankman-Fried, Mark Cohen, diz reconhecer que a FTX emprestou dinheiro à Alameda, mas esclareceu que o seu cliente – que se formou em física no Instituto de Tecnologia de Massachusetts em 2014 – "acreditava razoavelmente" que esses empréstimos eram permitidos e garantidos. Cohen diz então que "Não houve roubo. Sam não fez fraude com ninguém, nem pretendia fazer fraude com ninguém. Sam agiu de boa fé".

Por sua vez, o advogado diz que foram "esquecidos" alguns aspetos importantes dos negócios da FTX, como a gestão do risco, à medida que a empresa ia crescendo. "Sam e os seus colegas estavam a construir o avião enquanto o pilotavam. Nenhuma pessoa, nenhum CEO, certamente não Sam, poderia estar em todos os lugares e fazer tudo", disse Cohen.

Nesta quarta-feira, o procurador Thomas Rehn disse que Bankman-Fried recebeu mais de 10 mil milhões de dólares desviados dos clientes da FTX. "Estava a usar a sua empresa, FTX, para cometer fraudes em grande escala e o dinheiro que estava a gastar para construír um império, era dinheiro roubado dos clientes da FTX", disse Rehn.