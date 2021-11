Mesmo com todos os probleams na cadeia de produção, o mercado dos smartphones tem crescido, em especial no que toca à Samsung, Apple e Xiaomi. Estas 3 marcas dominam esta área da tecnologia com números impressionantes de vendas.

Uma dos momentos mais importantes de 2021 aconteceu em julho, quando a Xiaomi conseguiu ultrapassar a Apple no mercado global. Esse movimento parece ter sido invertido e A Apple recuperou agora a sua posição e é a segunda marca no mercado dos smartphones.

Apple recuperou a sua posição natural

Os números agora apresentados são da IDC e mostram como decorreu o terceiro trimestre de 2021 para as marcas que estão a lutar para dominar o mercado dos smartphones. A grande mudança está mesmo na recuperação da Apple, que agora tem15,2%.

Com este resultado, a gigante de Cupertino recupera a segunda posição desta tabela, ultrapassando a Xiaomi. A marca chinesa mantém um valor praticamente igual ao que tinha no mesmo período de 2020, rondando os 13% de quota de mercado.

Worldwide Smartphone Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q3 2021 (shipments in millions of units) Company 3Q21 Shipments 3Q21 Market Share 3Q20 Shipments 3Q20 Market Share Year-Over-Year Change 1. Samsung 69.0 20.8% 80.4 22.7% -14.2% 2. Apple 50.4 15.2% 41.7 11.7% 20.8% 3. Xiaomi 44.3 13.4% 46.5 13.1% -4.6% 4T. vivo 33.3 10.1% 31.5 8.9% 5.8% 4T. OPPO 33.2 10.0% 30.6 8.6% 8.6% Others 101.1 30.5% 124.3 35.0% -18.7% Total 331.2 100.0% 354.9 100.0% -6.7% Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, October 28, 2021

Xiaomi continua forte, mas perde terreno

Esta nova posição resulta de forma clara das novidades que a Apple apresentou em setembro. A chegada do iPhone 13 veio reanimar o mercado e dar um novo fôlego a esta área. A Xiaomi teve também novidades, mas que chegaram mais tarde.

Os números parecem claros e os 50,4 milhões de smartphones que a Apple colocou no mercado foram o motor para este crescimento. Em comparação, a Xiaomi atingiu uma meta que fica 6,1 milhões de equipamentos mais longe e assim teve uma quebra.

Samsung segue firme no topo deste mercado

Longe desta guerra está a Samsung, que manteve a posição de topo, sem qualquer hesitação. Mesmo com uma perda de 2 pontos percentuais, que se refletem em 10 milhões de smartphones, a marca coreana está com uma folga grande face à sua concorrência.

Também a crescer e a ganhar terreno estão 2 marcas que são cada vez mais vistas. Falamos da vivo e da OPPO, que partilham agora a 4.ª posição no mercado, com apenas 0,1% a separar estas duas fabricantes de smartphones. Resta saber como o mercado irá reagir no último trimestre do ano, habitualmente favorável à Apple e aos seus produtos.