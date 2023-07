Apesar de nem sempre serem visíveis, as novidades no Android Auto têm chegado a um bom ritmo. A Google procura melhorar esta sua proposta e a cada nova versão há pequenas alterações visíveis e úteis. Com a versão 10.0 do Android Auto isso repete-se e surgem mudanças no Assistente da Google.

Tal como qualquer smartphone Android, também a solução da Google par aos carros usa o seu Assistente. Este recebe comandos de voz e permite usar ações como definir rotas, colocar música a tocar, enviar mensagens SMS ou WhatsApp, ou fazer uma chamada para um contacto.

Sendo uma parte centrar e importante do Android Auto, é natural que a Google queira também melhorar este elemento. Por isso, e com a mais recente versão deste serviço, surgem mudanças que acompanham outras que foram já lançadas e estão a chegar de forma faseada.

Neste caso, e para o Assistente da Google, a mudança é bem visível para quem estiver a usar a nova versão. A partir de agora e sempre que for chamado, os utilizadores vão encontrar uma novar interface para poderem dar os seus comandos de voz.

Quem está habituado a usar o Assistente da Google nos smartphones vai certamente reconhecer esta nova interface do Android Auto. A barra cinzenta com as 4 cores que reage à voz do utilizador está já a ser usada no Android há algum tempo.

Uma vez que a Google não revela as novidades de cada uma das suas novas versões do Android Auto, não existe registo de mais mudanças. Além disso, e da utilização entretanto feita, não parecem existir mais mudanças de relevo na nova versão.

Esta nova versão está já a ser distribuída pela Google na Play Store, ainda de forma gradual. Quem preferir pode usar um dos sites de confiança e descarregar e instalar a APK desta atualização do Android Auto, com todas as suas novidades.