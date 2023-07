Com constantes melhorias, a Microsoft está a preparar o Windows 11 para ser o seu sistema operativo de excelência. A cada nova build surgem novidades e alterações, que tornam este sistema ainda melhor. A mais recente traz a possibilidade de fazer a reposição do sistema pelo Windows Update e mais novidades.

Têm sido muito interessantes e úteis as novidades que a Microsoft tem desenvolvido e testado no Windows 11. Estas são promovidas rapidamente e ficam disponíveis para quem as quiser testar, antes de serem preparadas para chegar numa nova atualização do sistema.

Reposição do Windows 11 pelo Windows Update

A mais recente build de testes do Windows 11 segue esse mesmo caminho e prepara mais um lote de melhorias. A primeira delas está associada à reposição do próprio sistema, que passa a poder ser feito diretamente com o Windows Update, sendo assim mais simples.

Esta nova opção está presente já nas Definições e espoleta um processo que irá fazer a reposição do Windows 11, mas obtendo a mais recente versão do sistema da Microsoft. Desta forma é possível ter a mais recente versão do sistema diretamente, com todas as correções e melhorias.

Novidades da Microsoft no Explorador de Ficheiros

A segunda novidade desta nova build do Windows 11 está no Explorador de Ficheiros. Este tem agora uma barra de endereço renovada e com ainda mais informações. Além disso consegue distinguir ficheiros locais e da cloud, com ainda mais dados a serem dados ao utilizador.

Também a própria página de abertura deste elemento do Windows 11 sofreu mudanças. Esta tem agora um carrossel com os ficheiros mais recentes e mais usados no OneDrive, seguidos depois por uma área onde temos os ficheiros em destaque.

Como acontece sempre, estas novidades vão ser testadas no programa Insider do Windows para amadurecerem. Em breve vai ser possível vê-las incorporadas numa futura atualização do sistema da Microsoft, em conjunto com outras melhorias.