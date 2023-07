Tido como a alternativa ao Windows e até ao macOS, o Linux, nas suas muitas versões, tem conseguido manter-se presente. Cada vez mais utilizadores escolhem esta opção e agora parece estar a recompensar. Tem já 3% da quota de mercado, algo que demorou 30 anos a ser conseguido.

Apesar de termos o Windows a dominar o mercado, seguido bem longe pelo macOS, a verdade é que há alternativas que muitos consideram bem melhores. Falamos do Linux, que ao longo dos anos tem crescido e conquistado cada vez mais utilizadores.

Este sistema, adaptado a todas as situações, parece ter agora chegado a um novo patamar, mostrando como continua a cativar utilizadores. Atingiu a meta dos 3% segundo os dados da Statcounter, algo que até há pouco tempo muitos consideravam impossível.

Curiosamente, e do que temos visto acontecer ao longo dos anos, esta é a primeira vez que o Linux atinge esta posição, algo que merece um destaque. Assim, este sistema operativo precisou de 30 anos para atingir este patamar de utilização importante e de relevo.

Ainda que domine de forma quase completa no mundo dos servidores, o Linux tem demorado a conseguir conquistar uma posição de destaque no mercado dos sistemas de desktop. Cm algumas situações no passado acabou por ganhar utilizadores vindo do Windows, algo que ajudou a cimentar esta posição.

Claro que lá bem em cima temos o Windows 11 nas suas várias versões. Por norma estes utilizadores transitam entre versões, o que os mantém dentro deste ecossistema. O macOS também cresceu nos últimos tempos, com muitos a transitarem também para este sistema, fruto dos mesmos problemas do sistema da Microsoft.

Esta nova posição do Linux é importante e mostra como este sistema tem crescido e evoluído. Com cada vez mais utilizadores, tem aproveitado muito do que é preparado por marcas e serviços. Este é cada vez mais universal e oferece aos utilizadores quase tudo o que os restantes sistemas disponibilizam.