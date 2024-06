PTisp: servidores VPS NVMe estão agora com 10% desconto

Os VPS NVMe da PTisp foram cuidadosamente pensados e desenhados para incluir diversas características e funcionalidades e estão dotados da mais recente tecnologia, como é o caso do NVMe. Além de toda a tecnologia de última geração, as VPS NVMe estão agora com 10% de desconto.

Servidores VPS com Hardware Premium, storage NVMe

Se está à procura de um Servidor VPS com Hardware Premium, storage NVMe para máxima performance a um preço mais acessível, a PTisp tem a solução para si. Espreite a nossa oferta aqui, agora com -10%. Os servidores VPS da PTisp estão otimizados para maior performance com discos totalmente NVMe para que o seu website ou aplicações sejam ultra-rápidos no carregamento e atinjam a sua máxima performance. São ideais para:

Sites que apresentem elevado número de visitantes,

Lojas online de média dimensão,

Sites de empresas

Sites suscetíveis de terem picos repentinos de tráfego, que necessitem de solução sólida de hardware com garantia de elevado desempenho para dar resposta aos mesmos

Características dos VPS NVMe – Servidores Privados Linux NVMe

Os VPS NVMe ou os Servidores Privados Linux NVMe da PTisp destacam-se pela sua elevada performance em hardware premium e apresentam tráfego ilimitado (1Gbps). As nossas soluções permitem-lhe escolher entre o sistema operativo da sua preferência ou uma das várias plataformas que disponibilizamos. Algumas das características do nossos VPS NVMe:

Elevada Performance : Ambiente dedicado de elevada performance com storage NVMe, CPUs de última geração e tráfego ilimitado.

: Ambiente dedicado de elevada performance com storage NVMe, CPUs de última geração e tráfego ilimitado. Vários Sistemas operativos : CentOS, Debian, Ubuntu, Fedora e outros sistemas operativos para instalação.

: CentOS, Debian, Ubuntu, Fedora e outros sistemas operativos para instalação. Escalável : Ajuste os recursos (RAM, CPU, Storage ) em função das necessidades.

: Ajuste os recursos (RAM, CPU, Storage ) em função das necessidades. Dedicado : O poder do dedicado a uma fração do preço. Acesso total como root.

: O poder do dedicado a uma fração do preço. Acesso total como root. Tráfego Ilimitado : Sem surpresas: terá tráfego ilimitado em todos os planos VPS NVMe.

: Sem surpresas: terá tráfego ilimitado em todos os planos VPS NVMe. Diversidade : Blogs, Web Server, Bases de dados, frameworks, segurança, partilha, são algumas das categorias disponíveis.

: Blogs, Web Server, Bases de dados, frameworks, segurança, partilha, são algumas das categorias disponíveis. Rápida Ativação : Escolha a plataforma da sua preferência e será disponibilizada juntamente com o seu VPS.

: Escolha a plataforma da sua preferência e será disponibilizada juntamente com o seu VPS. Suporte premium: Suporte real e em português disponível 7 dias por semana por email, livechat ou telefone.

Na PTisp, também estão disponíveis VPS SSD com qualidade premium e com elevada performance e a um preço competitivo. Estão disponíveis planos VPS SSD geridos ou não geridos, os quais são elásticos, robustos e ideais para ambientes de desenvolvimento ou produção. Pode escolher um Virtual Server com o sistema operativo da sua preferência, ou pré-configurado e pronta a usar com uma das diversas plataformas que disponibilizamos.