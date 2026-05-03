Ataque iraniano atinge a Canonical e o Ubuntu e expõe falhas críticas

Com a guerra a decorrer no Irão, muito se passa fora do terreno. A prova disso vem com a Canonical, que está a ter problemas de acesso devido a um ataque DDoS orquestrado pela Team 313. Os downloads e atualizações do Ubuntu 26 estão a ser afetados e isso é um problema grave para os utilizadores.

Grupo iraniano atacou a Canonical

A Canonical, empresa de desenvolvimento do Ubuntu Linux, sofreu um ciberataque em larga escala. Como resultado desta ação, uma parte significativa da infraestrutura da empresa está a apresentar problemas de acesso devido a um ataque massivo de negação de serviço distribuído (DDoS).

O ataque foi reivindicado por um grupo conhecido como Equipa 313, ou Resistência Cibernética Islâmica, que opera a partir do Iraque. O grupo solicitou uma reunião virtual com os responsáveis ​​da Canonical, ameaçando que os ataques iriam continuar caso a sua exigência não fosse atendida.

Impacto do ataque e situação de segurança

O ataque resultou na lentidão ou completa indisponibilidade do site principal da Canonical, bem como dos servidores de download e atualização do Ubuntu em todo o mundo. Os serviços relacionados, como o Launchpad, a Snap Store e o SSO da Canonical, também foram negativamente afetados.

Apesar das interrupções, não foram reportadas violações de segurança nos repositórios de pacotes ou nos ficheiros ISO. Os ficheiros são considerados seguros enquanto os utilizadores tiverem acesso aos pontos de download.

Aceder ao Ubuntu 26 e métodos alternativos

Para os utilizadores que enfrentam dificuldades em aceder ao Ubuntu 26, às atualizações de pacotes ou à imagem do WSL2, existem várias soluções. É possível aceder aos ficheiros necessários através de centenas de servidores de imagem para além do da Canonical.

Os utilizadores podem consultar a lista de servidores espelho no launchpad.net ou, caso estes links não funcionem, podem examinar os registos no Wayback Machine. Aceder às versões para desktop e servidor através de clientes de torrent é também uma alternativa. Embora alguns especialistas em tecnologia sugiram que este ataque possa estar ligado à vulnerabilidade Copy Fail, estas afirmações ainda não foram confirmadas.