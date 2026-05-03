Bosch inicia testes de condução autónoma de Nível 3 na China

A Bosch dá um passo decisivo no desenvolvimento da mobilidade automatizada com o início, na China, de testes de condução autónoma de Nível 3 em condições reais de tráfego. Este avanço reforça o posicionamento da empresa como parceiro tecnológico líder num dos mercados-chave para a indústria automóvel e representa um progresso significativo em termos de segurança, conforto e eficiência para o condutor.

A Bosch dispõe, há apenas algumas semanas, da licença oficial para testar veículos com funções de Nível 3 em tráfego real na cidade de Wuxi.

Esta nova fase responde à crescente procura das fabricantes chinesas de veículos, num mercado que avança rapidamente rumo a níveis mais elevados de automatização, e que se desenvolve em paralelo com o processo regulatório que permitirá a implementação do Nível 3 em veículos privados.

Para estes testes, a Bosch recorre a uma solução avançada de sistemas de assistência à condução (em inglês, ADAS), que já obteve resultados relevantes no modelo Exeed ES do Grupo Chery.

O veículo de testes é capaz de travar, acelerar e virar de forma autónoma, estabelecendo as bases para uma condução mais automatizada e segura.

O que distingue o Nível 3 dos anteriores

A principal diferença do Nível 3 em relação aos níveis inferiores (como o Nível 2 ou 2+) é que, em determinadas situações, a responsabilidade da condução passa do condutor para o veículo.

Isto permite ao utilizador retirar as mãos do volante e desviar o olhar da estrada, algo que não é possível nos níveis anteriores.

Os condutores poderão utilizar estas funções sempre que:

Circulem em autoestrada;

Não ultrapassem os 120 km/h;

Exista uma visibilidade mínima de 300 metros.

Neste contexto, o veículo assume de forma totalmente autónoma todas as funções dinâmicas, incluindo as mudanças automáticas de faixa de rodagem, proporcionando maior conforto e libertando tempo durante a viagem.

A IA é a chave do Nível 3

O valor acrescentado do Nível 3 só é possível graças a avanços significativos em Inteligência Artificial (IA), claramente superiores às abordagens tradicionais baseadas em regras.

A Bosch aplica IA a todos os módulos de software e combina-a com uma arquitetura de segurança redundante, garantindo a máxima fiabilidade dos sistemas.

Graças ao nosso conhecimento abrangente do veículo e à nossa experiência em todos os seus domínios, somos o parceiro ideal para ajudar os fabricantes a escalar soluções de Nível 3.

Afirma Markus Heyn, membro do Conselho de Administração da Bosch e presidente da Bosch Mobility.

China é um mercado estratégico

A China continua a ser o principal motor de crescimento do mercado automóvel mundial, e a Bosch Mobility consolida-se como parceiro tecnológico de referência no país.

No último exercício fiscal, a divisão de mobilidade da Bosch aumentou o seu volume de negócios na China em cerca de 5%, atingindo aproximadamente 15 mil milhões de euros.

Mais de metade destes resultados provém de fabricantes chineses de veículos, o que reforça a posição destacada da Bosch num mercado altamente competitivo e impulsionado pela inovação.

Em 2025, a China concentrou mais de um terço da produção mundial de veículos, com 34,5 milhões de automóveis de passageiros e veículos comerciais pesados.

O negócio da mobilidade na China é exigente, mas a Bosch está na linha da frente.

Afirma Stefan Hartung, presidente do Conselho de Administração da Bosch, explicando que, "num ambiente cada vez mais definido pelo software e pela IA, a Bosch é um parceiro tecnológico muito procurado pela sua capacidade de desenvolver e disponibilizar soluções de alto nível com grande rapidez".

Vantagens da Bosch em software e hardware No desenvolvimento da condução assistida e automatizada, a Bosch combina de forma única as suas competências em software e hardware, o que lhe permite oferecer soluções completas e altamente integradas. A empresa dispõe de experiência em todas as áreas-chave do veículo: desde o sistema de propulsão, direção e travagem, até aos sensores, computadores de alto desempenho, eletrónica de bordo, software e IA. A Bosch fornece aos fabricantes componentes físicos de última geração, como o radar de sétima geração, bem como os algoritmos e sistemas inteligentes que os controlam. Tudo isto suportado por uma presença global, economias de escala e os mais elevados padrões de segurança. Podemos transferir conhecimento de um mercado para outro. O nosso objetivo é tornar-nos o parceiro preferencial tanto dos fabricantes chineses como dos ocidentais. Acrescenta Heyn.

Sistemas "by-wire" são uma tecnologia-chave

Os sistemas brake-by-wire e steer-by-wire são tecnologias fundamentais para os veículos definidos por software e representam uma área estratégica para a Bosch.

Nestes sistemas, sinais eletrónicos substituem ligações mecânicas tradicionais, transmitindo com precisão os comandos do condutor para os sistemas de travagem e direção.

Para a travagem por fio (brake-by-wire), a Bosch desenvolveu uma solução composta por dois sistemas de travagem independentes: um novo atuador de travão e um sistema ESP convencional, garantindo elevados níveis de segurança e redundância.

Com o nosso sistema de travagem hidráulico brake-by-wire, desenvolvemos uma solução atrativa para os principais mercados globais. Baseia-se em componentes comprovados, é rentável e fácil de integrar, facilitando a transição para esta nova tecnologia.

Explica Heyn.

A Bosch já assinou contratos de fornecimento para este sistema com cinco fabricantes e espera que a produção em série para automóveis de passageiros comece em meados de 2026.

Além disso, será utilizado em várias plataformas de robotáxis, cuja produção está prevista para 2027.

A evasão automática de emergência

Um exemplo claro da capacidade inovadora da Bosch é a função Autonomous Emergency Steering ("Evasão Automática de Emergência").

Desenvolvida em conjunto com um fabricante chinês, a Bosch levou-a à produção em série em apenas seis meses.

A função combina de forma inteligente os sistemas de assistência à condução e o controlo dinâmico do veículo, elevando significativamente os níveis de segurança.

Quando a travagem não é suficiente perante obstáculos inesperados, o sistema atua de forma autónoma para desviar o veículo e evitar a colisão, coordenando travões, direção e sistema de propulsão com precisão e rapidez, mesmo em condições adversas da estrada.