Uma parte importante dos carros elétricos da Tesla é o seu software do sistema de entretenimento. Este tem já muitos serviços presentes e em breve poderá ter mais um. O AirPlay da Apple pode estar prestes a chegar aos carros elétricos da Tesla.

Não é novidade que a Tesla quer ter nos seus carros elétricos uma panóplia de serviços associados aos seus sistemas de entretenimento. Aqui podemos encontrar o Spotify, o Youtube e muitas mais propostas, que a marca quer atualizar de forma recorrente

Agora, e do que foi revelado, pode estar a chegar uma mudança importante. A análise do código presente na mais recente versão do software destes carros revelou que o AirPlay da Apple pode fazer a sua chegada muito em breve, com tudo associado.

— Tesla App Updates (iOS) (@Tesla_App_iOS) July 13, 2023

Ainda não existe nada concreto, mas uma simples string de texto mostrou o que poderá ser o futuro. Esta tem o valor allowsAirPlayForMediaPlayback e revela que será possível ligar o iPhone ao sistema de entretenimento dos carros elétricos da Apple.

É certo que não será uma integração total das propostas da Apple, mas é a certeza de este método de streaming de áudio baseado em wi-fi está em andamento e prestes a chegar. O empenho da marca nestas integrações parecem garantir que o poderá chegar ainda este ano aos carros elétricos da Tesla.

Will discuss this and other improvements with Tesla audio engineering. The new Model S and X sound system is incredible. — Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2022

Esta novidade já tinha sido referenciada pelo próprio Elon Musk no passado. Num tweet, o homem forte da Tesla concordou com a necessidade do suporte para esta tecnologia e que iria "discutir esta e outras melhorias com a engenharia de áudio da Tesl". A ideia era melhorar a qualidade de áudio sem fios para a música dos iPhones.

