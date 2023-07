Renault Scenic E-Tech será apresentado no dia 4 de setembro, ao mesmo tempo que o seu rival

O irmão do Megane E-Tech chegará em 2024, mas nada tema, pois não precisará de esperar tanto tempo para o conhecer. É já no dia 4 de setembro que a Renault vai apresentar oficialmente o seu Scenic E-Tech.

A Renault já está a aquecer os corações para a chegada do seu mais recente elétrico, o Scenic E-Tech. O novo carro elétrico será apresentado no dia 4 de setembro deste ano, no IAA Mobility 2023, em Munique, na Alemanha.

A aparição acontecerá na mesma altura da apresentação do seu principal rival, o Peugeot e-3008, também prevista para o início do mês. Curiosamente, o Scenic E-Tech chegará com uma nova linguagem estética, criada por Gilles Vidal, antigo chefe de design da Peugeot.

O SUV compacto de 4,49 metros de comprimento será baseado na mesma plataforma modular que o Megane E-Tech e o Nissan Arya, a CMF-EV. ALém disso, chegará enquanto segundo elétrico do segmento C da Renault, depois do Megane.

O elétrico Scenic E-Tech de produção já foi visto a ser testado em estradas públicas, no mês passado, mas as fotografias divulgadas pela Renault mostram melhor o que nos espera. A fabricante já avisou que, durante o verão, o elétrico será guiado pelos engenheiros para testes, mas sempre coberto com um padrão que, certamente, recordará.

Inicialmente, terá duas baterias: uma bateria de 60 kWh com uma autonomia superior a 400 km WLTP e uma bateria de 87 kWh com uma autonomia próxima dos 600 km WLTP. Em termos de carregamento, atingirá um pico de 22 kW em corrente alternada e 130 kW em corrente contínua.

Estará disponível em versões de tração dianteira e integral, e poderá também estar chegar com o sistema de direção traseira 4Control - que a Renault utiliza nos seus modelos médios e grandes (como o Megane, Austral, Laguna, etc), desde há 15 anos.

Tal como já acontece no Megane E-TECH, o sistema de informação e infoentretenimento será baseado no sistema operativo Android Automotive.

Para o novo elétrico, a Renault inspirou-se nas soluções de descarbonização do Scenic Vision: o modelo de produção do Scenic E-Tech Electric será o primeiro veículo de produção a incorporar a nova estratégia de desenvolvimento sustentável da fabricante, em matéria de ambiente, segurança e inclusão.

Não foram dados detalhes sobre as soluções de sustentabilidade acopladas, bem como de uma série de outros elementos que importarão, certamente, destacar.

Agora, aguardemos até setembro para saber tudo!