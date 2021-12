Renault MEGANE E-TECH 100% elétrico! Já há preços para Portugal

O novo Renault Megane E-TECH 100% Elétrico oferece aos clientes um desempenho equilibrado e otimizado por um preço atrativo segundo refere a marca. As diferentes versões da gama satisfazem a maioria das necessidades dos clientes, não só numa utilização diária, mas também nas viagens ocasionais (como deslocações de fim-de-semana ou férias).

Saiba quanto custa o novo Renault MEGANE E-TECH 100% ELÉTRICO em Portugal.

Versão mais básica do Renault MEGANE E-TECH custa 35 200€

A Renault revelou recentemente os preços do Renault MEGANE E-TECH 100% ELÉTRICO. Recém-chegado ao mundo dos elétricos, este automóvel faz parte de um ecossistema que representa uma plataforma de hardware que integra um software de última geração e uma conectividade otimizada, proporcionando novas experiências a todos os seus ocupantes.

Segundo a marca, para o nível de equipamento Equilibre, que conta com uma bateria de 40kWh e o e-motor de 130cv, os valores começam nos 290€/mês, com um preço de venda a partir de 35 200€. Relativamente à versão Techno, a segunda mais equipada do modelo, está disponível a partir de 390€/mês, com a bateria de 60kWh de capacidade e o e-motor de 220cv. O preço de venda situa-se a partir de 43 200€.

Uma parte igualmente importante da experiência com o novo Megane E-TECH 100% Elétrico é sem dúvida a conectividade. Com o OpenR link, a Renault melhora a qualidade e extensão dos seus serviços.

De facto, este é o novo sistema de infoentretenimento da Renault, que permite aos seus clientes obter uma experiência de mobilidade mais pessoal e intuitiva.

Assim, para que esteja sempre atualizado, o automóvel oferece um plano de dados para o sistema OpenR Link, durante 5 anos, permitindo a atualização do firmware por via aérea (FOTA).