Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

O meu One Plus 9 Pro não apanha 5G, sabem porquê?

Boas tardes, Adquiri a pouco tempo um One Plus 9 Pro 5g deixando para trás vários anos de ligação a Apple. Um dos motivos da troca foi claramente as especificações do aparelho e em particular o facto de também permitir acesso a rede 5G, no entanto essa tem sido uma tarefa muito difícil, diria mesmo, impossível uma vez que não consigo apanhar a rede 5g quando muito 4g+. Após algumas trocas de mensagens com a assistência da One Plus que me direcionaram para a operadora da rede(Vodafone) dando como possibilidade a mesma não ter o aparelho registado na rede, fui, obviamente, despistar essa possibilidade. Decorrente dessa visita fui informado de que, quer o meu pacote de serviços, quer o meu cartão sim estão em conformidade com o serviço bem como o aparelho se encontra registado na rede. No entanto continuo a não ter a opção no aparelho de selecionar a rede 5G. Do conhecimento que têm sobre estes aparelhos qual a vossa opinião, será que o aparelho não é mesmo 5G? Será necessária alguma atualização de software? Gostava de contar com a vossa ajuda, Obrigado Cumprimentos, Luis Anacleto

Resposta:

Luís,

Para que uma ligação 5G funcione, não basta saber que o smartphone suporta redes 5G. É necessário que suporte as mesmas bandas de frequência que estão a ser difundidas nessa zona.

Primeiro que tudo, é necessário saber qual a variante desse OnePlus 9 Pro para ter a certeza das bandas que suporta. Supondo que se trata da versão Global (LE2123), terá suporte para as seguintes bandas (toda a informação do LE2123 aqui, todos os modelos aqui):

NR NSA Bands: 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78

NR SA Bands: 1, 3, 7, 28, 41, 78

É sabido que a Vodafone adquiriu 2 blocos de 10MHz nos 700MHz e 1 bloco de 90MHz nos 3.6GHz. Infelizmente, isto não me dá a certeza das bandas adquiridas pela Vodafone e não consegui encontrar esse informação. Além disso, também não sei que banda estará a ser difundida na zona onde se está a tentar ligar. Em todo o caso, pode tentar relacionar a informação que deixei e, olhando para esta tabela, pode tentar perceber se o seu smartphone suporta realmente a ligação na zona que pretende.

[Respondido por Hugo Cura]

Porque não consigo usar o Office em 2 conta do mesmo PC?

Bom dia, Gostaria que me esclarecessem o seguinte: Adquiri uma licença digital do office 2021 para 1 pc. Ativei-o com uma conta microsoft. No PC em que o uso com essa conta o office "diz" ser o office 2021 e "diz" estar licenciado. Nesse mesmo pc tenho outros utilizadores criados. Quando acedo com esses outros utilizadores que teem contas microsoft ao usar o office é-me devolivida a mensagem que o office não tem uma licença genuína, mesmo usando a conta com a qual comprei a licença. Criei utilizador local e o procedimento é o mesmo. Observação: desinstalei o office que tinha antes de instalar este. Questão: só posso usar essa licença por utilizador e dispositivo? Os outros utilizadores deste pc não podem usar o office? Existe alguma forma de contornar este problema ou seja usa a mesma licença no mesmo dispositivo para todos os utilizadores? Obrigado, Gabriel Fernandes

Resposta:

Gabriel,

Após algumas pesquisas consegui apurar que, para o Office 2019 e anteriores, com licença permanente (sem planos de subscrição) o licenciamento é feito por dispositivo.

No caso do Office 2021, o tipo de licenciamento é semelhante ao utilizado no Office 365, que é feito por utilizador, onde poderá utilizar a sua licença até um máximo de 5 dispositivos.

No caso de contas diferentes utilizadas no mesmo computador, mesmo que utilize a sua conta no Office, tudo indica que a conta configurada no Windows prevalece para o licenciamento.

[Respondido por Hugo Cura]

Mudar as partições do meu SSD e a ordem de arranque, como faço?

Boas malta! Precisava de ajuda para duas situações Eu há algum tempo atrás comprei um disco SSD para fazer o upgrade ao velhinho HDD. Quando instalei o SSD, clonei o HDD nele e ficou a funcionar 5* Mas ontem estava a fazer umas atualizações no PC e ele disse que não tinha espaço suficiente, porque ao clonar, o disco criou partições e tenho praticamente tudo instalado na partição C (só tem 150gb). Como faço para aumentar o tamanho desta partição? Tenho uma que tem mais de 600gb livres (a partição D) A outra pergunta, é como faço para alterar a ordem de boot dos discos, porque sempre que ligo o antigo, mesmo que troque os cabos, ele liga a partir desse. Já fui à UEFI e não encontro forma de alterar isso. Diogo Sousa

Resposta:

Diogo,

Será necessário fazer um redimensionamento de ambas as partições ou, se for possível guardar temporariamente os dados da unidade D noutro local, seria preferível apagar a unidade D, alargar a unidade C, e voltar a criar a unidade D se assim entender.

Se for utilizada a segunda sugestão, a própria gestão de discos do Windows é suficiente para o fazer. No menu iniciar, basta escrever compmgmt.msc, abrir, e escolher Gestão de discos.

Já se quiser redimensionar as partições, que implica que os dados sejam movidos (menos seguro) existem muitas aplicações capazes de o fazer. Uma aplicação gratuita e muito completa é a EaseUS Partition Master Free, disponível para download no link seguinte:

Acerca da ordem no boot, terá de ser feito na UEFI. Difere entre fabricantes, mas geralmente no penúltimo menu (mais à direita) tens as opções de Boot, onde é possível gerir o boot order. Essa escolha deve ser feita com todas as drives ligadas.

[Respondido por Hugo Cura]

Quando chega o Android 12 ao meu Galaxy Z Flip 3?

Bom dia Pplware, Tenho um Galaxy Z Flip 3 e queria saber quando o Android 12 chega a este smartphone. Lique essa versão já anda por aí, mas ainda não me chegou aqui nada. O que preciso fazer para ter acesso à atualização? Obrigado, Fernando Terreiro

Resposta:

Fernando,

A Samsung está a ultimar a chegada da versão da One UI 4 e do Android 12 aos novos Galaxy Z Flip e Z Fold. Esteve em testes durante algum tempo na Coreia do Sul e até chegou a ser lançado para os utilizadores.

Infelizmente houve problemas e esta versão teve de ser retirada do ar para os resolver. Espera-se que nos próximos dias esta versão seja novamente disponobilizada.

Atenção que a Samsung por norma começa nos mercados asiáticos e vai depois crescendo para a Europa.

Pensamos que para o início de janeiro poderá ter uma surpresa para o seu Galaxy Z Flip 3.

[Respondido por Pedro Simões]

Como coloco o Chrome com as definições originais?

Pplware, preciso da vossa ajuda. De há algum tempo para cá que o meu browser, o Chrome, tem andado com um comportamento estranho. Não há nada que eu possa apontar, mas sinto que está ainda mais lento e com um desempenho que me leva a desconfiar se não tenho alguma coisa menos bem. Assim, a minha pergunta e simples. Basta desinstala e reinstalar para que tudo volte ao normal? Ou sabem de algum truque maravilha para que isto vá para o momento da instalação? Aguardo a vossa preciosa ajuda. Bernardo Costa

Resposta:

Bernardo,

Vamos assumir que o seu sistema operativo de eleição é o Windows. Hoje em dia já quase não precisa de remover e reinstalar apps no Windows. Há em muitos casos uma opção para fazer o reset e ter tudo "como veio de fábrica".

A Google, já antes desta idea da Microsoft, tinha ferramentas para ajudar os utilizadores e o Chrome tem há muito tempo um botão de SOS para esses momento.

Assim, deve abrir as definições do Chrome e depois aí dentro procurar na coluna da esquerda a opção Avançadas, que deve expandir. Aqui, bem no fnal, tem a opção Repor e limpar, que deverá abrir.

Agora, do lado direito, tem 2 opções. Recomendamos que visite as 2 e que execute os passos apresentados. O Chrome vai depois ficar com tudo removido e pronta a ser usado.

[Respondido por Pedro Simões]

Devo preocupar-me com o problema do Log4J no meu PC?

Pplware, Fiquei preocupado com notícias recentes que mostraram que existe um problema de segurança num elemento do java, o log4j. Do que li pela Internet isto afeta muitas apps que corram Java e outros sistemas, que estejam desatualizados. Assim, pergunto se é possível que o meu PC esteja exposto a este problema. Digo isto porque tenho o Java instalado na minha máquina e corro algumas aplicações de java. Vale a pena preocupar-me ou atualizar o java para alguma versão especial? Danilo Cunha

Resposta:

Danilo,

Efetivamente o Log4Shell é uma vulnerabilidade que tem um potencial de perigo muito elevado. Desde domingo que se tenta a todo o custo atualizar o módulo onde a falha existe (log4j) para assim a Internet ficar um pouco mais segura.

Quanto à sua questão, entendemos a razão de ser, mas podemos adiantar que não terá de se preocuapr. Dificilmente terá na sua maáquina o log4j a ser usado por uma app e estar assim vulnerável.

Ainda assim, e mesmo que esteja numa app, esta deverá estar já com uma atualização disponível, que deverá atualizar assim que possível.

Além disso, eriam de perceber que estaria a usar e no momento certo, ser alvo de um ataque. Lembre-se que se for numa app apenas quando esta estiver a ser usada é que estará vulnerável.

Assim, as nossas recomendações vão no sentido de manter o seu PC atualizado, as apps terem o mesmo tratamento, equipar-se com uma boa firewall na máquina e manter o antivírus ativo e atualizado.

Se tiver estes cuidados fica apenas dependente do fator humano e este só depende mesmo de si. Não clique em links suspeitos, instale software apenas de fontes fidedignas e lembre-se que quando a promessa é muito grande e tentadora, provavelmente é um engano e quer apenas enganá-lo.

[Respondido por Pedro Simões]

