China confirma que a rede 6G será comercializada já em 2030

Apesar de muito se falar agora na rede 5G, que está a arrancar com toda a força nalgumas regiões, a verdade é que muitos locais ainda não têm sequer acesso às conectividades mais simples. No entanto, o mundo tecnológico não para e, como tal, a evolução neste segmento mantem-se bastante ativa.

Neste sentido, da China chega agora a confirmação de que a rede 6G será comercializada já no ano de 2030.

Rede 6G pode ser comercializada em 2030

Não é novidade para ninguém que a China é o país líder na pesquisa e no desenvolvimento de diversas tecnologias, entre elas a tão falada rede 5G. Mas a meta não é de todo esta e o país está mais do que empenhado em inovar e evoluir ainda mais neste setor.

Assim, na recente conferência Technology BillBoard de 2021, Wang Jianzhou, ex-presidente da China Mobile e consultor sénior da Global Mobile Communications Association, fez um discurso onde afirmou que:

Quando estamos a construir o 5G, o 6G já começou. Em 2030, a rede 6G já estará disponível comercialmente. Agora precisamos de acelerar a definição de pesquisa e desenvolvimento do 6G.

O executivo sublinha que a tecnologia 5G trouxe melhorias sem precedentes na capacidade de comunicação móvel. Contudo, o desenvolvimento da tecnologia é infinito. Neste sentido, depois da comercialização da rede 5G, serão necessárias outras melhorias, que se resumem a dois níveis: o 5.5G e o 6G.

No entanto, Jianzhou destaca que o projeto de arquitetura do 6G deve ter em conta o impacto do hardware e algoritmos no consumo de energia, contando com um controlo inteligente de energia e redução de energia das operações do sistema como um todo.

Já em junho deste ano, o grupo IMT-2030 (6G) lançou o artigo "6G Overall Vision and Potential Key Technology White Paper" onde é apontada a alta velocidade do 5G, mas onde é também indicado que o 6G trará novas tendências, como imersão, inteligência e globalização.